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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 9 octobre
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 03:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- EasyJet double ses réductions de vols pour l'hiver face à la hausse des coûts

- Les investisseurs britanniques devront attendre trois mois pour récupérer leur argent auprès des fonds immobiliers

- Deloitte écope d’une amende de 6 millions de livres sterling pour des manquements à ses obligations d’audit auprès de l’opérateur ferroviaire Southeastern

- Microsoft n'est plus autorisé à parrainer des travailleurs étrangers pour l'obtention d'un permis de séjour aux États-Unis

Aperçu

- EasyJet EZJ.L va supprimer 700 000 places supplémentaires de son programme de vols d’hiver afin de réaliser des économies de carburant, alors que la compagnie low-cost redouble d’efforts pour réduire ses coûts pendant la saison creuse du secteur.

- Les investisseurs dans des fonds axés sur l'immobilier, les infrastructures et les entreprises privées seront contraints d'attendre trois mois pour retirer leur argent, selon les nouvelles règles proposées par l'autorité de régulation financière britannique.

- L’autorité britannique de régulation comptable a infligé une amende de 6 millions de livres sterling à Deloitte (soit 7,95 millions de dollars) pour « une série de manquements très préoccupants » constatés dans ses audits de l’opérateur ferroviaire et de transport Go-Ahead sur une période de cinq ans.

- L’administration du président américain Donald Trump a temporairement interdit à Microsoft MSFT.O , Adobe

ADBE.O et plusieurs autres entreprises technologiques de parrainer des travailleurs en vue de l’obtention d’un permis de séjour permanent aux États-Unis, affirmant qu’elles avaient abusé des programmes d’immigration au détriment des citoyens américains.

(1 dollar = 0,7552 livre)

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EASYJET
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