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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 9 juin
information fournie par Reuters 09/06/2026 à 04:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

GSK serait en pourparlers en vue d'acquérir la société de biotechnologie spécialisée dans le cancer Nuvalent pour plus de 9 milliards de dollars

AstraZeneca fait progresser son projet de pilule amaigrissante pour s'attaquer aux leaders du secteur de l'obésité

Berlin met fin au projet franco-allemand d'avion de combat

La FCA britannique demande à la Haute Cour une injonction contre Neil Woodford concernant un nouveau service en ligne

Aperçu

Le groupe pharmaceutique britannique GSK GSK.L est en pourparlers pour racheter le fabricant de médicaments anticancéreux Nuvalent NUVL.O pour plus de 9 milliards de dollars.

AstraZeneca AZN.L a déclaré que les participants à un essai de phase 2 avaient perdu 11,8 % de leur poids après 36 semaines de traitement à l'elecoglipron, un comprimé quotidien de GLP-1.

L'Allemagne a informé la France qu'elle souhaite se retirer du projet de développement d'un avion de combat commun, portant ainsi un coup potentiellement fatal au plus grand programme de défense européen.

L'autorité de régulation financière britannique a engagé une procédure judiciaire contre Neil Woodford, accusant le gestionnaire de fonds de fournir des conseils d'investissement non autorisés par l'intermédiaire de W4.0, son nouveau service permettant aux clients d'accéder à ses stratégies d'investissement.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

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13 837,000 GBX LSE -0,15%
GSK
1 912,750 GBX LSE -1,30%
NUVALENT RG-A
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