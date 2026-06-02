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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 2 juin
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 05:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - Voici les principaux titres du Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- BP soutient Amanda Blanc pour diriger la deuxième recherche d'un président malgré le malaise de la City

- Royal Mail fait l'objet d'une enquête réglementaire au Royaume-Uni en raison de niveaux de service « inacceptables »

- Le retour de la Grande-Bretagne dans l'UE est « inévitable », selon le ministre du Trésor

- La répression des abus en matière de travail en Italie s'étend à un groupe américain construisant le consulat de Milan

Synthèse

- BP BP.L a soutenu Dame Amanda Blanc pour diriger une recherche d'un nouveau président pour la deuxième fois en un an.

- Les autorités de régulation britanniques ont lancé une enquête sur les niveaux de livraison « inacceptables » de Royal Mail.

- Le ministre britannique du Trésor, Spencer Livermore, a déclaré que le retour de la Grande-Bretagne dans l'UE était « inévitable », signe que des personnalités de haut rang du Parti travailliste commencent à envisager un revirement complet du Brexit.

- Les autorités italiennes ont arrêté un dirigeant local du groupe américain Caddell Construction, alors que les procureurs intensifient la répression contre les entreprises accusées d'abus en matière de travail.

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