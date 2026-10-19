RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 19 octobre

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19 octobre - Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Microsoft met fin à l'accord concernant le centre de données Nscale

- La City de Londres envisage des hausses d'impôts et des coupes dans les services pour combler un déficit budgétaire de 70 millions de livres sterling

- La Lettonie réclame l'interdiction des visas pour les Russes

- Trump apporte son soutien à Netanyahou à l'approche des élections israéliennes

Aperçu

- Microsoft MSFT.O s'est retiré d'un accord visant à louer de la capacité de calcul à la start-up britannique Nscale après qu'il est apparu que le centre de données de Neocloud, situé dans l'Essex, ne disposerait probablement pas d'alimentation électrique avant 2030

- La City of London Corporation envisage des hausses d’impôts et des coupes dans les services, alors que l’organe directeur du Square Mile doit faire face à un déficit budgétaire prévu de 70 millions de livres sterling (93,30 millions de dollars)

- Le Premier ministre letton a appelé les pays de l’UE à cesser de délivrer des visas touristiques aux Russes afin de prévenir de futures menaces « hybrides », alors que Moscou intensifie la pression sur l’Union par le biais d’une guerre non conventionnelle

- Le président américain Donald Trump a apporté son soutien au Premier ministre Benjamin Netanyahou, neuf jours avant les élections législatives en Israël

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