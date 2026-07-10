RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 10 juillet

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Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

À la une

- Hugo Boss exhorte ses actionnaires à rejeter l'offre publique d'achat de 2,7 milliards d'euros lancée par Frasers

- La FCA inculpe un avocat pour délit d'initié dans le cadre de la vente de Seraphine

- Blackstone et TPG cherchent à lever plus de 4 milliards de dollars pour une filiale de Hologic afin de dégager des liquidités

- Carlyle va céder à EQT sa division d'alimentation électrique pour centres de données, évaluée à 2,6 milliards de dollars, pour un rendement quintuplé

APERÇU

- Hugo Boss BOSSn.DE a exhorté ses actionnaires à rejeter l'offre publique d'achat de 2,7 milliards d'euros (3,09 milliards de dollars) du groupe Frasers, estimant qu'elle sous-évalue considérablement la société.

- Un ancien avocat spécialisé dans les opérations de fusion-acquisition au sein d’un cabinet d’avocats américain à Londres a été inculpé pour délit d’initié par l’autorité de surveillance financière britannique, qui l’accuse d’avoir utilisé des informations obtenues dans le cadre de la vente du groupe Seraphine.

- Les groupes de capital-investissement Blackstone BX.N et TPG TPG.O cherchent à lever plus de 4 milliards de dollars pour la division chirurgicale de la société de technologie médicale Hologic.

- Le fonds d’investissement Carlyle CG.O devrait multiplier par plus de cinq son investissement grâce à la vente , pour 2,6 milliards de dollars, d’une plateforme d’alimentation électrique et d’infrastructure pour centres de données à EQT EQTAB.ST , dans un contexte d’essor des opérations de développement dans le domaine de l’IA.

(1 dollar = 0,8736 euro)