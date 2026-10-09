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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 9 octobre
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 13:58

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** RBC Global Asset Management, l’un des principaux détenteurs de parts de H&R Real Estate Investment Trust

HR_u.TO , a déclaré qu’il voterait contre le projet de rachat de H&R par GO Residential Real Estate Investment Trust

GOu.TO .

** Le ministre des Transports, Steven MacKinnon, a déclaré jeudi qu’Ottawa était en pourparlers avec les Premières Nations au sujet de partenariats, alors qu’il recherche de nouveaux investisseurs privés pour les quatre plus grands aéroports du Canada, ajoutant qu’aucune décision n’avait encore été prise quant à l’aéroport qui ferait l’objet du processus de privatisation en premier.

** Le Canada et l’Angola travaillent à la conclusion d’un accord de coopération économique accordant la priorité absolue à l’exploitation minière et aux minéraux critiques, dans le cadre de la stratégie de diversification commerciale d’Ottawa.

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