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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 8 octobre
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:30

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

**Lululemon Athletica LULU.O a nommé Maggie Gauger, une experte chevronnée du secteur et ancienne vice-présidente de Nike, au poste de directrice des produits, alors que le fabricant de vêtements en difficulté procède à une refonte de sa direction sous la houlette de sa nouvelle directrice générale, Heidi O'Neill.

**L’aéroport international de Vancouver est en passe de devenir le premier des grands aéroports du pays à être privatisé par le gouvernement fédéral, les conseillers d’Ottawa proposant aux communautés autochtones de Colombie-Britannique de devenir investisseurs minoritaires, selon quatre sources.

**Lourenco Goncalves, directeur général de Cleveland-Cliffs

CLF.N , rejette l'idée de nationaliser Stelco et riposte contre ce qu'il qualifie de client canadien de l'acier « aigle marcheur ».

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