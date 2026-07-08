RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 8 juillet

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Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters ne les a pas vérifiées et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- L'Albanie, la Belgique, la Grèce, la Lettonie, le Luxembourg, la Roumanie, la Turquie et l'Ukraine se sont engagées à participer à une nouvelle banque mondiale de défense basée au Canada, a déclaré le Premier ministre canadien Mark Carney.

- Le gouvernement canadien a annoncé un éventuel investissement en capital dans Teck Resources TECKb.TO d'un montant maximal de 400 millions de dollars canadiens (282,47 millions de dollars) afin de contribuer à l'extension de son site de Trail Operations, en Colombie-Britannique, dédié à la production de métaux stratégiques.

- Le géant américain de la gestion d’actifs TPG Inc TPG.O a mené un tour de table de 65 millions de dollars en faveur du fournisseur de « super-applications » Super.com Inc, dont le siège est à Toronto, valorisant ainsi l’entreprise à 1,2 milliard de dollars.

NATIONAL POST

- Le Premier ministre Mark Carney indique que le Canada souhaite toujours entretenir des relations amicales avec la Corée du Sud après avoir rejeté l’offre de ce pays pour la construction des sous-marins canadiens et opté à la place pour le constructeur européen TKMS TKMS.DE .

- L'autorité canadienne de régulation des télécommunications a ouvert une enquête sur Bell Canada, Rogers Communications

RCIb.TO et Telus Communications, craignant que les nouveaux frais facturés aux clients n'enfreignent l'interdiction des frais d'activation et de modification de forfait

(1 $ = 1,4161 dollar canadien)