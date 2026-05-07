RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 7 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** La compagnie aérienne low-cost malaisienne AirAsia AIRX.KL a annoncé une commande ferme de 150 avions Airbus A220 fabriqués au Canada, avec des options d'achat d'une version plus grande de cet avion si Airbus AIR.PA la produit .

** Une enquête menée pendant trois ans par les autorités fédérales et provinciales chargées de la protection de la vie privée a conclu qu'OpenAI avait enfreint la législation lors du traitement des données personnelles pour le lancement initial de ChatGPT, mais a indiqué que l'entreprise avait apporté des modifications pour répondre aux principales préoccupations.

** BCE Inc BCE.TO , la société mère de Bell Canada, a licencié « un petit nombre » d’employés qui, selon elle, ont enfreint son code de conduite en falsifiant intentionnellement et à plusieurs reprises leurs relevés de présence au travail.

NATIONAL POST ** Restaurant Brands International QSR.TO , la société mère de Tim Hortons, annonce son intention d'investir davantage au Canada cette année, alors qu'elle accélère le rythme des rénovations et des ouvertures de nouveaux établissements de la chaîne de cafés.

** Obruta Space Corp affirme que l'intérêt étranger a stimulé la demande pour sa technologie, malgré l'accélération des efforts du Canada en matière de défense et d'innovation à double usage.

** La chaîne de pharmacies québécoise Familiprix Inc retire toutes les boissons énergisantes de ses magasins jusqu’à ce que les autorités réglementaires annoncent des lois plus strictes concernant l’accès à ces boissons caféinées.