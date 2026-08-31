RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 31 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le coût total d’une ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Toronto à Québec est estimé, selon un document interne, à environ 150 milliards de dollars , une fois pris en compte les frais d’exploitation et d’entretien sur quatre décennies, ce qui est bien supérieur à l’estimation généralement avancée par les responsables fédéraux.

NATIONAL POST

** Google a officiellement rebaptisé le lac Ontario “lac America” sur son interface Maps — du moins pour les utilisateurs de l’application ou du site web aux États-Unis.