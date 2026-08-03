RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 3 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

NATIONAL POST

** WestJet a conclu lundi un accord provisoire avec ses agents de bord, mettant fin à une grève qui a entraîné des centaines d'annulations pendant un week-end férié au Canada.