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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 29 juillet
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 15:47
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL - Zijin Gold 2259.HK et Allied Gold AAUC.TO ont renoncé à leur projet de rachat de la société minière canadienne, d'un montant de 5,5 milliards de dollars canadiens (3,90 milliards de dollars américains) . La société chinoise a finalement acquis une participation de 9,2 % pour environ 295 millions de dollars.

- Le ministre du Commerce Canada-États-Unis, Dominic LeBlanc, est de retour à Washington cette semaine, alors qu’Ottawa cherche à éviter l’imposition de nouveaux droits de douane punitifs le 19 août et à faire avancer les discussions commerciales plus larges.

- Apotex Health APTX.TO s'est imposé comme le seul fabricant de génériques d'Ozempic pour les Canadiens pendant au moins les prochains mois, après qu'un problème de production dans une usine indienne a mis hors jeu au moins deux concurrents.

NATIONAL POST - Jazz Aviation, qui travaille principalement pour Air Canada

AC.TO , a conclu un accord provisoire avec ses régulateurs de vol, évitant ainsi un éventuel conflit social à l’approche du long week-end.

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