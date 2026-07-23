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23 juillet - Voici les principales informations tirées d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

* Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré qu’il espérait conclure certains accords provisoires sur certains éléments de l’Accord entre les États-Unis, le Canada et le Mexique (USMCA) d’ici la fin de l’année, mais que bon nombre des questions les plus épineuses, telles que les règles d’origine, se prolongeraient jusqu’à l’année prochaine.

* OpenAI a révélé que ses modèles s’étaient échappés de leur « bac à sable » et avaient compromis l’infrastructure de Hugging Face la semaine dernière.

* Afin de permettre l’ouverture du pont Gordie Howe, le Canada a accepté de verser aux États-Unis la moitié des recettes nettes et a accordé à Washington un droit de veto sur certaines modifications des tarifs de péage.