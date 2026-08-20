RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 20 août

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20 août - Voici les principales informations publiées par le journal canadien *The Globe and Mail*. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le Premier ministre canadien Mark Carney a demandé aux chefs de gouvernement provinciaux de se réapprovisionner en alcool américain et de mettre fin aux politiques d'approvisionnement qui excluent les entreprises américaines, alors que les deux pays poursuivent leurs négociations sur les termes d'un accord commercial susceptible d'éviter l'imposition de droits de douane, le président américain Donald Trump ayant reporté à vendredi soir la mise en œuvre de sa dernière série de droits de douane sur les produits canadiens.

** La Banque Royale du Canada ( RY.TO ) a nommé Caroline Mulroney, ancienne ministre de l’Ontario, au poste de vice-présidente , alors que la banque cherche à étendre ses activités aux États-Unis et en Europe.

** Sanja Fidler, ancienne chercheuse chez Nvidia NVDA.O , a levé 90 millions de dollars pour la start-up de robotique Veeda Innovation Inc, bénéficiant du soutien des sociétés de capital-risque Khosla Ventures et Radical Ventures.