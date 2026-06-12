 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 12 juin
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 13:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Glencore GLEN.L va reprendre ses efforts de réduction de la pollution dans sa fonderie de cuivre du Québec après avoir obtenu un délai supplémentaire concernant les règles sur les émissions, mais prévient que la viabilité à long terme dépend du financement fédéral.

- Le Canada présente une nouvelle loi visant à interdire l'importation de biens fabriqués par le recours au travail forcé – la dernière d'une série de mesures destinées à répondre aux préoccupations des États-Unis alors qu'Ottawa cherche à conclure un accord commercial avec Washington.

- Le Canada va dépenser 1 milliard de dollars canadiens (715,05 millions de dollars) sur 10 ans pour renforcer la sécurité alimentaire et l'approvisionnement local, même si les experts estiment que cela ne fera pas baisser de manière significative les prix des produits alimentaires.

(1 $ = 1,3985 dollar canadien)

Environnement

Valeurs associées

CUIVRE (COPPER GRADE)
13 420,00 USD LME +0,37%
GLENCORE
578,400 GBX LSE +0,73%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
88,49 USD Ice Europ -0,72%
Pétrole WTI
85,57 USD Ice Europ -1,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 338,87 +1,68%
Pétrole Brent
88,11 -1,14%
SOCIETE GENERALE
72,97 +5,52%
TOTALENERGIES
75,56 -3,13%
EXAIL TECHNOLOGIES
99,3 -17,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank