RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Canada - 12 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres tirés d'une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

- Glencore GLEN.L va reprendre ses efforts de réduction de la pollution dans sa fonderie de cuivre du Québec après avoir obtenu un délai supplémentaire concernant les règles sur les émissions, mais prévient que la viabilité à long terme dépend du financement fédéral.

- Le Canada présente une nouvelle loi visant à interdire l'importation de biens fabriqués par le recours au travail forcé – la dernière d'une série de mesures destinées à répondre aux préoccupations des États-Unis alors qu'Ottawa cherche à conclure un accord commercial avec Washington.

- Le Canada va dépenser 1 milliard de dollars canadiens (715,05 millions de dollars) sur 10 ans pour renforcer la sécurité alimentaire et l'approvisionnement local, même si les experts estiment que cela ne fera pas baisser de manière significative les prix des produits alimentaires.

(1 $ = 1,3985 dollar canadien)