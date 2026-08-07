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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 7 août
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 08:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- La commission de la sécurité intérieure du Sénat américain a voté jeudi, selon un clivage partisan, la mise en accusation du Dr Anthony Fauci pour outrage au Congrès, en raison de son refus de répondre aux questions lors d’une audition la semaine dernière, ouvrant ainsi la voie à une demande de la commission auprès du ministère de la Justice visant à engager des poursuites à son encontre.

- La coentreprise américaine de TikTok a annoncé mercredi qu’elle fermait son bureau de Nashville, un site qui abritait notamment des membres de son équipe de modération de contenu, entraînant le licenciement de 250 employés, selon des documents déposés.

- Google GOOGL.O a remanié mercredi la direction de son pôle d’intelligence artificielle, en retirant Demis Hassabis, directeur du laboratoire Google DeepMind et lauréat du prix Nobel, de ses fonctions opérationnelles pour le nommer président du laboratoire et directeur scientifique de la société mère de Google, Alphabet.

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