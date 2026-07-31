RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 31 juillet

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Plusieurs modèles d’intelligence artificielle de pointe développés par Anthropic ont récemment pénétré dans les systèmes de trois organisations externes, a déclaré jeudi la start-up.

- La chaîne ABC, propriété de Walt Disney DIS.N , a déclaré que la menace de la Commission fédérale des communications (FCC) de révoquer les licences de diffusion du réseau s'inscrit dans le cadre d'une campagne d'intimidation sans précédent visant les contenus audiovisuels que l'administration Trump désapprouve.

- Le président Donald Trump a menacé de retirer jusqu’à l’année prochaine la nomination de Todd Blanche au poste de procureur général des États-Unis , exacerbant ainsi le bras de fer avec les républicains du Sénat qui s’opposent à un projet de fonds « anti-militarisation » susceptible de profiter à ses alliés.

- Le président américain Donald Trump a déclaré que le Conseil de la paix était parvenu à un accord sur le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés de Gaza, qui serait mis en œuvre par étapes et conduirait à terme au retrait des forces israéliennes.