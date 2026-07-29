RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 29 juillet

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Voici les principales actualités des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

- Un modèle d’IA de pointe développé par Anthropic a détecté des failles dans une version affaiblie d’une norme de chiffrement numérique largement utilisée sur Internet, ont déclaré les chercheurs de l’entreprise. - L’administration Trump mettra fin, après 2026, à un programme de subventions destiné à maintenir la stabilité des primes des régimes d’assurance médicaments de Medicare, ont annoncé mardi les Centers for Medicare & Medicaid Services. - Le directeur général de Meta META.O , Mark Zuckerberg, a déclaré que si les principaux laboratoires de recherche souhaitaient développer la technologie d’intelligence artificielle de manière strictement contrôlée , cela reviendrait à « renoncer à nos valeurs » en matière de développement technologique américain et à étouffer l’innovation. - Les républicains du Sénat américain ont confirmé mardi la nomination par le président Donald Trump de Jay Clayton, procureur fédéral de Manhattan , au poste de chef des services de renseignement du pays, malgré l’opposition des démocrates à l’issue d’une audition de confirmation houleuse.