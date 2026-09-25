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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 25 septembre
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 07:41
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles publiés dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le juge fédéral américain Tim Kelly a déclaré que l'interdiction imposée par le président américain Donald Trump à CNN, MS NOW et Politico d'accéder à la Maison Blanche était probablement inconstitutionnelle et a ordonné que leur accès soit immédiatement rétabli.

- Starbucks SBUX.O a annoncé la fermeture de 250 magasins américains peu performants qui n’ont pas réussi à atteindre les niveaux d’expérience client requis ou à répondre aux attentes financières.

- L’autorité de régulation des jeux d’argent du Massachusetts va examiner la manière dont DraftKings

DKNG.O et d’autres sociétés de paris utilisent l’intelligence artificielle, après qu’une enquête du New York Times NYT.N a révélé que DraftKings utilisait l’IA pour cibler les parieurs perdants avec des promotions les incitant à parier davantage.

- Les autorités fédérales de sécurité ont procédé au rappel de plus de 167 000 livres de produits à base de viande de porc, de bœuf et de chèvre non transformés après avoir constaté que Star Meat Delivery utilisait un faux label d’inspection.

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