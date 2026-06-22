RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 22 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié l'ensemble de ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

- L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré qu'elle menait une enquête sur une quasi-collision entre deux avions survenue samedi matin à l'aéroport international Logan de Boston.

- La quarantaine a pris fin dimanche pour les passagers américains d'un bateau de croisière touché par une épidémie mortelle de hantavirus.

- Le conducteur d’une Tesla TSLA.O , qui roulait en mode d’assistance à la conduite automatisée, a percuté une maison au Texas, tuant une femme qui s’y trouvait.