RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 1er septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er septembre - Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n’a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Le secrétaire à l’Armée Daniel P. Driscoll, plus haut responsable civil de cette branche des forces armées, qui s’était heurté à plusieurs reprises au secrétaire à la Défense Pete Hegseth au sujet de la destitution de hauts responsables de l’Armée ayant fait leurs preuves au combat, a remis lundi sa démission au président Trump, ont indiqué des responsables de l’administration.

- La plateforme de prédiction Kalshi a annoncé lundi avoir définitivement banni George Santos, ancien représentant de New York, et lui avoir infligé une amende de 71.356 dollars après avoir découvert des preuves qu’il s’était livré à des délits d’initiés. Il s’agit de la première exclusion de ce type prononcée par la plateforme.

- La Commission fédérale du commerce (FTC) et 22 États ont intenté lundi un procès contre Amazon AMZN.O , affirmant que le géant du commerce électronique avait secrètement augmenté le coût de la publicité sur son site web pour plus d’un million d’entreprises.

- La société de capital-risque de Donald Trump Jr., 1789 Capital, mène un nouveau tour de table chez Polymarket, qui valorise ce marché de prédiction à 21 milliards de dollars, a déclaré lundi une porte-parole de 1789 Capital.