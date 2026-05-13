RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 13 mai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Marty Makary, commissaire de la Food and Drug Administration, a démissionné mardi après des semaines de pression et de rumeurs selon lesquelles le président Trump envisageait de le limoger.

- La place de marché en ligne eBay EBAY.O a rejeté mardi une proposition de GameStop GME.N visant à fusionner les deux sociétés dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur d'environ 55 milliards de dollars, la qualifiant de "ni crédible ni attrayante".

- YouTube GOOGL.O tente d’aider les influenceurs du streaming , qui sont de plus en plus courtisés par des concurrents tels que Netflix NFLX.O et TikTok.

- Un haut responsable du Pentagone a témoigné mardi que le coût de la guerre avec l'Iran s'élevait désormais à environ 29 milliards de dollars.