RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 11 septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Anthropic a déclaré avoir bloqué plusieurs tentatives potentielles d’utilisation de ses modèles d’intelligence artificielle dans le cadre de recherches susceptibles de contribuer au développement d’armes biologiques.

- L'administration Trump a déclaré qu'elle prévoyait d'accorder des remboursements de 500 dollars à près d'un million d'Américains dans 30 États, qui disposent de revenus élevés et sont affiliés à des régimes d'assurance maladie Obamacare.

- Michael O'Leary, directeur général de Ryanair RYA.I , a contesté les informations selon lesquelles un passager aurait été partiellement aspiré à travers un hublot brisé lors d'un vol de Malta Air à destination de l'Allemagne.

- McClatchy, le groupe de presse propriétaire du Miami Herald, a procédé à des suppressions d'emplois dans l'ensemble de ses rédactions, dont plus d'un tiers du personnel éditorial du Herald, affirmant que l'intérêt des abonnés ne justifiait pas son niveau d'investissement actuel.