RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques du New York Times - 10 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans les pages économiques du New York Times. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

- Face à la concurrence pour attirer des consommateurs aux budgets serrés, les supermarchés américains baissent les prix de certains produits phares. Walmart, WMT.O le plus grand distributeur du pays, a annoncé qu’il allait baisser le prix des rouleaux de bœuf haché, du maïs frais, des cerises, des chips et du Coca-Cola dans le cadre d’une série de promotions estivales.

- Les investissements massifs dans l’intelligence artificielle et un environnement réglementaire favorable ont alimenté l’un des plus grands booms semestriels en matière de fusions-acquisitions depuis des années. À la fin du mois de juin, le montant total des transactions mondiales s’élevait à environ 3 200 milliards de dollars, soit une hausse de 45 % par rapport à l’année précédente, selon Dealogic, un fournisseur de données.

- Le nouvel Air Force One, à bord duquel le président américain Donald Trump s’est rendu en Turquie en début de semaine, ne dispose pas des mêmes contre-mesures défensives que celles qui constituaient les dispositifs de sécurité de l’ancien modèle, notamment ses capacités antimissiles avancées.

- Volkswagen VOWG.DE a annoncé jeudi qu’il allait réduire de près de moitié le nombre de modèles qu’il propose afin de réduire ses coûts et de mieux rivaliser avec les entreprises chinoises.