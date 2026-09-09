RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 9 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Le distributeur britannique Dunelm DNLM.L a annoncé son intention de procéder à une refonte majeure de sa stratégie, comprenant notamment une restructuration qui permettra de réduire les coûts de 100 millions de livres sterling (135,44 millions de dollars) au cours des trois prochaines années et de réinvestir ces économies dans l'extension de son réseau de magasins.

- Nigel Newton occupera le poste de président exécutif de Bloomsbury Publishing BLPU.L jusqu’en 2031.

The Guardian

- Apple AAPL.O et Google GOOGL.O seront contraints de bloquer les images à caractère explicite sur les smartphones des enfants, conformément à la législation britannique, après que trois mois de négociations avec les géants de la technologie n’ont pas abouti à un accord.

- Des centaines de milliers de passagers aériens ont vu leurs vols retardés ou annulés au Royaume-Uni après que le prestataire de services de contrôle aérien NATS a connu un dysfonctionnement, le troisième incident en un peu plus de trois ans.

- Channel 4 s'apprête à supprimer environ 300 emplois, soit près d'un quart de ses effectifs, alors que la chaîne cherche à réduire drastiquement ses coûts.

The Telegraph

- Les fournisseurs de Jaguar Land Rover TAMO.NS , filiale de Tata Motors, tels qu’Evtec et Sovereign Industrial Group, font pression pour obtenir des contrats dans les secteurs de la défense et de l’aérospatiale , craignant que les réductions d’effectifs chez le constructeur automobile n’entraînent des pertes d’emplois dans l’ensemble du secteur.

- La société britannique de jeux d’argent en ligne Bet365 , contrôlée par la milliardaire Denise Coates, a annoncé la suppression de jusqu’à 300 emplois à son siège social de Stoke-on-Trent, dans le Staffordshire.

Sky News

- Merlin Entertainments devrait annoncer cette semaine un accord de refinancement visant à remplacer la dette arrivant à échéance l’année prochaine par de nouveaux emprunts garantis par des actifs tels que le London Eye, le London Dungeon et Shrek’s Adventure London.

The Independent

- Israël a riposté aux sanctions britanniques visant le commerce lié aux colonies israéliennes en ordonnant la fermeture du consulat britannique à Jérusalem et en expulsant les fonctionnaires britanniques d’un centre de coordination à Gaza.

(1 dollar = 0,7383 livre sterling)