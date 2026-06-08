RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 8 juin

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Hybrid Air Vehicles, une entreprise aérospatiale soutenue par le gouvernement, a pris du retard dans l'obtention des 310 millions de livres sterling (413,23 millions de dollars) dont elle a besoin pour passer à la production commerciale, bien qu'elle ait déjà obtenu plus de 1,6 milliard de livres sterling de commandes.

The Guardian

- Le coût des voyages vers et au sein du Royaume-Uni dissuade des millions de touristes et ralentit la croissance économique, a déclaré Sean Doyle, directeur général de British Airways, tout en appelant à une révision des taxes aériennes.

- Les industries automobiles de l'UE et du Royaume-Uni exhortent la Commission européenne à ajuster l'accord commercial sur le Brexit et à suspendre , pour la deuxième fois, les droits de douane sur les importations de véhicules électriques.

The Telegraph

- Arkady Volozh, le milliardaire cofondateur de Yandex, l'ancien champion russe de la technologie, prévoit d'investir près de 2 milliards de livres sterling en Grande-Bretagne pour développer les infrastructures d'intelligence artificielle, notamment trois nouveaux centres de données, par l'intermédiaire de sa société cotée aux États-Unis, Nebius NBIS.O , a-t-il déclaré.

Sky News

- Terra Firma Capital Partners, la société de capital-investissement fondée par le financier Guy Hands, prépare une offre d'environ 300 millions de livres sterling pour un portefeuille d'environ 300 pubs mis en vente par l'opérateur Stonegate Group.

The Independent

- Les syndicats ont averti que la grève des employés de soutien de GXO Logistics GXO.N sur la rivière Clyde, en Écosse, risquait de retarder davantage la construction de navires de guerre de la Royal Navy, après que le personnel a rejeté une offre salariale sur trois ans.

(1 $ = 0,7502 livre sterling)