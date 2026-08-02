Arnaud vend sa start-up: comment éviter la «gueule de bois fiscale»?

information fournie par Le Particulier • 02/08/2026 à 08:00

Arnaud s’apprête à vendre sa start-up. Comment structurer l’opération pour limiter la facture fiscale et préserver un maximum de capital à réinvestir dans ses futurs projets? ( crédit photo : Getty Images/Westend61 )

Sommaire:

Arnaud veut vendre ses parts d’entreprise





Arnaud mesure le coût fiscal des plus-values





Arnaud s’intéresse aux abattements possibles avec l’IR





Arnaud découvre l’intérêt de la holding pour réinvestir



Arnaud se penche sur la stratégie d’apport-cession

Arbitrer entre trois trajectoires… et se faire accompagner

Arnaud veut vendre ses parts d’entreprise

Arnaud a 40 ans. Diplômé d’une école d’ingénieurs en informatique, il débute sa carrière dans un grand groupe de services numériques avant de se tourner rapidement vers l’entrepreneuriat. A 31 ans, il cofonde avec deux associés une start-up dans la tech B2B, spécialisée dans les solutions SaaS de gestion de données industrielles. Après un amorçage financé par des investisseurs privés appelées des «business angels», une première levée de 800.000 euros, puis plusieurs années d’ajustements produits et de construction commerciale, l’activité décolle et les revenus deviennent récurrents. Aujourd’hui, l’entreprise emploie 90 personnes, réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires, et est rentable depuis un an. Arnaud se projette comme serial entrepreneur et envisage désormais de céder ses parts pour lancer un nouveau projet



Il détient encore 38% du capital de la société, valorisée 25 millions d’euros selon les conditions de marché actuelles. Sa part représente ainsi environ 9,5 millions d’euros. Sur le papier, l’opération paraît particulièrement intéressante. Dans la réalité, Arnaud sait bien que ce montant, brut de fiscalité, est loin d’être celui qu’il va effectivement percevoir.

Arnaud mesure le coût fiscal des plus-values

Dans un schéma simple, sans structuration particulière en amont, les plus-values de cession de parts d’entreprise entre dans le régime de la flat tax sur les revenus du capital. Le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est fixé à 31,4% depuis 2026 (12,8% d’impôt sur le revenu + 18,6% de prélèvements sociaux). Concrètement, sur une plus-value brute d’environ 9,5 millions d’euros, cela représente un impôt d’environ 3 millions d’euros! D’où l’expression de la «gueule de bois fiscale»… Le capital effectivement disponible pour Arnaud se rapprocherait donc des 6,5 millions d’euros, en l’absence de structurationparticulière.

Arnaud s’intéresse aux abattements possibles avec l’IR

Pour réduire cette facture fiscale, Arnaud peut opter pour l’imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu (IR). Des abattements pour durée de détention sur la plus-value imposable peuvent alors s’appliquer, à condition que les titres aient été acquis avant le 1er janvier 2018 , ce qui est le cas d’Arnaud. Comme il détient ses titres depuis plus de 8 ans, l’abattement s’élève à 65%. La base imposable de l’impôt sur le revenu passe alors à 3,3 millions d’euros. Avec un taux marginal d’imposition (TMI) de 41% pour Arnaud, l’impôt atteint environ 1,35 million d’euros. S’y ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 18,6%, qui restent assis sur la plus-value brute (9,5 millions d’euros): soit presque 1,8 million d’euros. Au total, dans cette configuration, Arnaud devrait payer environ 3,15 millions d’euros d’impôts, plus que dans le cadre du PFU.

En approfondissant ses recherches, Arnaud découvre qu’il existe un abattement renforcé pour les plus-values réalisées lors de la cession de titres de PME achetées dans les 10 ans qui suivent leur création. Cet abattement s’applique aux chefs d’entreprises qui vendent l’entreprise qu’ils ont créée avant 2018. Sous réserve de remplir l’ensemble des conditions d’éligibilité, cet abattement peut atteindre 85% au bout de 8 années de détention. Dans ce cas, seul 1,42 million d’euros sur la plus-value de 9,5 millions d’euros seraient effectivement taxables. L’impôt serait ramené à 584.000 euros (au TMI de 41%). Les prélèvements sociaux, eux, restent à 1,8 million d’euros. Dans ce cas de figure, le total dû s’élève à près de 2,4 millions d’euros. Ici, le capital disponible pour Arnaud remonte à environ 7,1 millions d’euros, soit 600.000 euros de plus que dans le cas de la taxation de la plus-value de cession au PFU.

Arnaud découvre l’intérêt de la holding pour réinvestir

Arnaud explore désormais d’autres pistes que la vente directe de ses parts. Son objectif n’est pas uniquement de céder son entreprise, mais de préparer le financement de sa prochaine aventure entrepreneuriale.

Dans cette perspective, il peut constituer une société holding qu’il contrôle,

puis y apporter ses 38% de participation dans la start-up. À ce stade, il ne vend pas encore son entreprise. Il ne déclenche donc pas immédiatement la fiscalité sur la plus-value. Il transfère simplement ses titres dans une structure intermédiaire.

Dans ce schéma, la plus-value peut être placée en report d’imposition, sous certaines conditions prévues par le régime fiscal des apports de titres à une société contrôlée. L’impôt n’est pas supprimé, mais différé. La vente n’entraîne pas de conséquences fiscales immédiates, mais s’inscrit dans une stratégie plus large. Le capital reste dans un cadre professionnel, réinvestissable immédiatement, sans frottement fiscal.

Pour Arnaud, l’enjeu est très concret. S’il vend directement ses titres, il récupère environ 6,5 à 7 millions d’euros après impôt. S’il passe par une holding, c’est potentiellement près de 9,5 millions d’euros qu’il peut réallouer dans de nouveaux projets, tant que les fonds restent dans la structure. Arnaud peut relancer une nouvelle start-up, investir à nouveau, recréer de la valeur.

Exemple de stratégie pour Arnaud Après la cession, la holding d’Arnaud dispose de 9,5 millions d’euros. Il peut décider d’allouer immédiatement 2 millions d’euros dans sa prochaine société, en tant que fondateur-investisseur. Il conserve 3 millions en réserve pour accompagner les premiers tours de financement, et place le solde dans des actifs diversifiés pour sécuriser une partie de son capital. À aucun moment il n’a subi une fiscalité immédiate sur l’ensemble de la plus-value. Il garde ainsi une capacité d’action maximale.

Au-delà de l’optimisation fiscale, la holding devient pour Arnaud un outil de continuité entrepreneuriale, et de pilotage de son capital qui permet de réinvestir dans des projets risqués, sécuriser, éventuellement distribuer.

Arnaud se penche sur la stratégie d’apport-cession

Après avoir compris l’intérêt de la holding, Arnaud découvre un mécanisme plus structurant encore: l’apport-cession. Ce dispositif repose sur une logique simple en apparence, mais exigeante dans son exécution. Le point de départ est identique. Arnaud apporte d’abord ses titres à une holding qu’il contrôle. À ce stade, la plus-value latente de 9,5 millions d’euros n’est pas imposée. Elle est placée en report d’imposition. L’impôt existe toujours, mais il est suspendu. La différence intervient ensuite, au moment de la vente.

Si la holding revend rapidement les titres, la loi impose une condition: réinvestir au moins 60% du produit de cession dans une activité économique éligible, dans un délai de deux ans. Ce réinvestissement peut prendre plusieurs formes: participation au capital de nouvelles entreprises, investissement dans des fonds de private equity, financement de projets entrepreneuriaux opérationnels.



Dans le cas d’Arnaud, la part à réinvestir dans l’économie réelle s’élève à environ 5,7 millions d’euros. Le reste, soit environ 3,8 millions d’euros, peut rester disponible dans la holding, sous forme de liquidités ou d’actifs plus sécurisés. Pour Arnaud, l’intérêt est immédiat et très concret. Il conserve une capacité d’investissement proche de 100% de la valeur de cession, sans subir immédiatement les 3 millions d’euros d’impôt qu’il aurait payés en direct. Il peut ainsi financer sa prochaine start-up dans des conditions bien plus favorables. Il peut par exemple y investir 2 millions d’euros via sa holding comme apport initial, consacrer 2 millions supplémentaires à des prises de participation dans deux jeunes entreprises, et placer le reste sur des supports diversifiés pour sécuriser une partie de son capital. Toute cette stratégie se construit sans sortie fiscale immédiate.

A noter Cette souplesse a un prix. Le dispositif est strictement encadré. Le respect des délais de réinvestissement, la nature des actifs financés, et la structuration des flux sont déterminants. Une erreur, un retard ou un investissement non éligible peut entraîner la remise en cause du report d’imposition. Dans ce cas, l’impôt devient immédiatement exigible sur la totalité de la plus-value initiale.

Arbitrer entre trois trajectoires… et se faire accompagner

À ce stade, Arnaud identifie trois chemins possibles. La première option, la plus simple, consiste à vendre directement ses titres. Il récupère alors un capital net d’environ 6,5 à 7 millions d’euros, immédiatement disponible, sans contrainte de gestion ni engagement futur. En contrepartie, il subit une fiscalité immédiate et “fige” une partie de sa capacité d’investissement au moment même où il souhaite relancer un projet.

La deuxième option repose sur la création d’une holding. Elle lui permet de différer l’imposition et de conserver le produit de cession dans un cadre structuré, réinvestissable progressivement. C’est une approche plus souple dans le temps, mais qui implique une gestion active et une discipline patrimoniale continue, avec des arbitrages réguliers entre sécurité, rendement et réinvestissement.

La troisième option, celle de l’apport-cession, apparaît comme la plus alignée avec son profil de serial entrepreneur. Elle lui permet de conserver la totalité de la puissance économique issue de la cession, tout en différant la fiscalité. Surtout, elle transforme immédiatement le produit de vente en capital de réinvestissement, à condition de respecter un cadre strict d’allocation vers l’économie réelle. Dans son cas, cela signifie concrètement pouvoir financer sa prochaine start-up, prendre des participations dans d’autres projets et construire un portefeuille entrepreneurial dès la sortie, sans rupture de trajectoire.

Dans tous les cas, les montants en jeu, la technicité des règles et les délais de mise en œuvre imposent un accompagnement structuré. Avocat fiscaliste, banquier d’affaires et conseiller en gestion de patrimoine deviennent des interlocuteurs clés pour sécuriser les opérations, éviter les erreurs de qualification et surtout aligner la mécanique fiscale avec la stratégie entrepreneuriale d’Arnaud.