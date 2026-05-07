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RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 7 mai
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 06:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Mira Murati, qui a brièvement occupé le poste de directrice générale d'OpenAI, a déclaré que l'actuel directeur général, Sam Altman, s'était montré trompeur à son égard et envers d'autres personnes, et avait semé la méfiance parmi les hauts dirigeants.

The Guardian

- Un nouvel accord commercial avec l'UE pourrait entraîner des restrictions sur l'utilisation du glyphosate, un herbicide controversé, dans les cultures vivrières britanniques.

- La Financial Conduct Authority a lancé une enquête sur les sociétés de gestion des réclamations, craignant que ces entreprises n'induisent en erreur les victimes de scandales financiers au sujet de leur indemnisation.

The Telegraph

- Certains grands aéroports ont déjà commencé à manquer de kérosène en raison de la guerre en Iran, a averti le patron de Lufthansa LHAG.DE .

- SpaceX, la société d'Elon Musk, s'apprête à dépenser 120 milliards de dollars pour construire ce qui, selon lui, sera la plus grande usine de puces d'IA au monde.

Sky News

- Le distributeur TG Jones a obtenu une aide d'urgence des autorités fiscales britanniques alors qu'il met en œuvre un plan de sauvetage qui impliquera la fermeture de plus de 100 magasins.

- KKR KKR.N s'est retiré de la vente aux enchères de plusieurs milliards de livres sterling portant sur des marques d'eau en bouteille, notamment Perrier et San Pellegrino.

The Independent

- Deliveroo lance une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux clients de réserver une table au restaurant directement via sa plateforme, baptisée Deliveroo Reservations.

- Jusqu'à 150 magasins TGJones situés dans les centres-villes risquent de fermer , ce qui mettrait en péril des centaines d'emplois.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
167,9700 USD NASDAQ +1,10%
DT LUFTHANSA
8,222 EUR XETRA +6,34%
KKR & CO
100,800 USD NYSE -1,18%
NESTLE
78,610 CHF Swiss EBS Stocks +1,34%
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