RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 6 août

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- La société minière Glencore GLEN.L , cotée à Londres, s'apprête à lancer une cotation secondaire à Sydney, ce qui soulève de nouvelles questions quant au statut de Londres en tant que place de référence pour les entreprises mondiales du secteur des ressources naturelles.

- Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a annoncé mercredi une réorganisation de la direction de sa division IA, le directeur de cette division, Demis Hassabis, quittant ses principales fonctions de direction.

The Guardian

- Le juge qui a approuvé un plan de sauvetage pour l’ancienne chaîne de magasins WH Smith SMWH.L – désormais rebaptisée TG Jones – a émis des doutes quant aux perspectives d’avenir du distributeur, suggérant que les risques liés à la réussite de ce redressement étaient « très importants ».

- La société d’applications de taxi Uber UBER.N et le développeur de technologies autonomes Wayve WYVE.PM se sont vu octroyer les premières licences de minicabs à Londres leur permettant de proposer des trajets en taxi autonome à des clients payants – mais avec un conducteur de sécurité humain à bord, pour l’instant.

The Telegraph

- Le président de John Lewis a averti les détaillants qu’ils sont confrontés à des conditions commerciales « vraiment difficiles » qui menacent de compromettre le redressement du grand magasin.

- Prudential PRU.L , HSBC HSBA.L et Standard Chartered

STAN.L , qui réalisent toutes des bénéfices importants en Asie, ont perdu près de 26 milliards de livres sterling (35,01 milliards de dollars) mercredi, après l’annonce selon laquelle les autorités fiscales chinoises avaient commencé à prélever l’impôt sur le revenu sur les polices d’assurance offshore.

Sky News

- La société d'investissement Aurelius a entamé des négociations exclusives en vue d'acquérir Hain Daniels, la branche européenne de la société mère américaine Hain Celestial.

The Independent

- Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N a nommé mercredi Dan Taylor, vétéran de la société et directeur de sa division internationale, au poste de directeur général. Il succède à Peter Jackson, qui a déclaré que le conseil d’administration et lui-même avaient convenu que le moment était venu de passer le relais.

(1 dollar = 0,7427 livre sterling)