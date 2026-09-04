RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 4 septembre

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Voici les principales informations figurant dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- La fintech britannique Revolut a obtenu l’autorisation conditionnelle de l’Office of the Comptroller of the Currency américain pour obtenir un agrément bancaire national, marquant ainsi la première étape vers la création d’une banque aux États-Unis.

- Apple AAPL.O fait l'objet d'une action en justice à Londres d'un montant de 2 milliards de livres sterling (2,71 milliards de dollars) intentée par des développeurs d'applications qui reprochent au fabricant de l'iPhone d'avoir imposé des exigences plus strictes en matière de confidentialité aux développeurs d'applications tierces qu'à ses propres services.

The Guardian

- Le parti populiste britannique Reform UK a reçu un don de 4 millions de livres sterling (5,41 millions de dollars) de la part du milliardaire de la cryptomonnaie Ben Delo, qui avait été condamné aux États-Unis pour ne pas avoir mis en place de contrôles anti-blanchiment adéquats avant d’être gracié par le président américain Donald Trump.

- L'enseigne de distribution détenue par ses salariés John Lewis intensifie ses investissements dans la création de contenu et lance un talk-show en ligne afin de rendre ses produits plus visibles pour les chatbots et de leur donner plus de visibilité dans les résultats de recherche générés par l'IA.

The Telegraph

- Lloyd’s of London a averti qu’il s’attendait à subir des pertes de 1,4 milliard de livres sterling en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran, le conflit au Moyen-Orient entraînant d’importantes demandes d’indemnisation.

- La société américaine de capital-investissement Carlyle

CG.O conservera la propriété du distributeur en ligne britannique Very Group, les soumissionnaires n’ayant pas réussi à atteindre le prix demandé de 2 milliards de livres sterling.

Sky News

- La société britannique Molten Ventures s’est jointe à la course pour gérer un fonds de 1 milliard de livres sterling soutenu par le gouvernement, destiné à soutenir les entreprises en forte croissance les plus prometteuses du pays.

(1 dollar = 0,7391 livre sterling)