RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 28 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

— L’aéroport d’Heathrow risque une action en justice de la part de Virgin Atlantic après que des projets visant à déplacer Delta Air Lines DAL.N d’un terminal à l’autre ont menacé de séparer les partenaires transatlantiques et de perturber leurs opérations conjointes.

— La commission des comptes publics du Parlement britannique a déclaré **que** le projet nucléaire Sizewell C, d’un montant de 40 milliards de livres sterling, constituait une mauvaise affaire pour les contribuables et risquait de permettre à des investisseurs privés d’en tirer profit tandis que le public en supporterait les coûts.

The Guardian

— Le directeur financier de HSBC HSBA.L a déclaré que la banque n’avait pas l’intention de délocaliser son siège social hors de Londres malgré les hausses prévues de la taxe bancaire au Royaume-Uni, cherchant ainsi à rassurer les investisseurs quant à l’engagement à long terme de l’établissement envers la Grande-Bretagne.

— Le ministre des Affaires économiques, Jonathan Reynolds, a déclaré que le Royaume-Uni avait entamé des négociations avec l’Union européenne concernant une relation à plus long terme qui pourrait à terme inclure une plus grande liberté de circulation des personnes, tout en soulignant que tout accord devrait bénéficier du soutien de l’opinion publique.

The Telegraph

— Google GOOGL.O a accusé l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) de chercher illégalement à le contraindre à promouvoir des services d’IA concurrents tels que ChatGPT et Claude, affirmant que les mesures proposées étaient anticoncurrentielles et incompatibles avec les propres règles de l’autorité de régulation.

— Les associés britanniques d’EY recevront cette année une rémunération moyenne record de 870 000 livres sterling, après que le cabinet d’audit, qui fait partie des « Big Four », a réduit le nombre de ses associés.

Sky News

— La chaîne de magasins discount Poundland se rapproche d’une faillite potentielle après que trois administrateurs récemment nommés ont annoncé leur intention de démissionner à la suite d’un différend avec l’actionnaire majoritaire Gordon Brothers.

— Le ministre britannique des Finances, John Healey, a déclaré que son premier budget apporterait un soutien à court terme aux ménages et aux entreprises tout en investissant dans la croissance, la sécurité énergétique et la résilience nationale.

The Independent

— L’association en faveur des énergies vertes Scottish Renewables a exhorté le gouvernement britannique à soutenir le portefeuille de projets d’énergies renouvelables de l’Écosse dans ses plans énergétiques stratégiques, en amont du budget.