RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 27 octobre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

— Revolut étend ses activités au marché britannique du crédit aux particuliers en lançant des prêts non garantis pouvant atteindre 25.000 £ (33 362,50 $), intensifiant ainsi la concurrence avec les banques traditionnelles.

— Anthropic a lancé son introduction en Bourse tant attendue, devenant ainsi la première entreprise exclusivement dédiée à l’IA à entrer en Bourse; elle sera cotée au Nasdaq sous le symbole ANT dans le cadre de l’une des plus importantes offres publiques de tous les temps.

The Guardian

— Visa V.N et Mastercard MA.N risquent de faire l’objet d’un procès au Royaume-Uni portant sur un montant potentiel de 5 milliards de livres sterling, pour avoir prétendument étouffé la concurrence et surfacturé les entreprises via les frais de paiement par carte.

— Meta META.O prévoit une levée de fonds de 95 milliards de dollars pour l’IA, comprenant une vente d’actions de 35 milliards de dollars soutenue par l’intérêt manifesté par Nvidia NVDA.O , AMD AMD.O et Broadcom AVGO.O , alors que l’entreprise intensifie ses dépenses dans les centres de données et les infrastructures d’IA.

The Telegraph

— Le ministre britannique des Finances, John Healey, s’apprête à annoncer une hausse du salaire minimum supérieure à l’inflation, portant pour la première fois le salaire minimum vital national à plus de 13 livres sterling de l’heure.

— L’une des plus grandes compagnies aériennes d’Europe, EasyJet EZJ.L , s’est associée à Starlink SPCX.O pour proposer une connexion Wi-Fi par satellite haut débit à bord de ses vols. Ce service devrait être déployé sur l’ensemble de sa flotte d’Airbus AIR.PA à partir de 2027.

Sky News

— Fortress Investment Group, propriétaire de Curzon Cinemas, envisage de céder la chaîne de cinémas d’art et d’essai après avoir reçu des propositions de rachat non sollicitées.

— Le Premier ministre britannique Andy Burnham appelle à mener une "discussion honnête" sur le rétablissement des règles de libre circulation de l’UE, arguant que les flux migratoires ont changé depuis le Brexit.

The Independent

— Charlie Nunn, directeur général de Lloyds Bank LLOY.L , soutient le programme de décentralisation d’ Andy Burnham, y voyant un moyen d’accélérer la prise de décision du gouvernement, tout en mettant en garde contre l’imposition de taxes supplémentaires aux banques à l’approche du budget.

(1 dollar = 0,7493 livre sterling)