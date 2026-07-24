RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 24 juillet

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Centrica CNA.L , propriétaire de British Gas, supprime 1 300 emplois , affirmant que bon nombre de ces postes ne sont plus nécessaires, les clients gérant de plus en plus leurs comptes énergétiques en ligne.

- Le directeur général de Segro SGRO.L devrait percevoir jusqu’à 23 millions de livres sterling (soit 30,63 millions de dollars) si la cession de ce propriétaire d’entrepôts, d’un montant de 14 milliards de livres sterling, à son concurrent américain Prologis PLD.N se concrétise.

The Guardian

- Google GOOGL.O s’est vu infliger une amende d’un montant total de 890 millions d’euros (1,01 milliard de dollars) par l’Union européenne pour violation des règles de concurrence en ligne par ses services de recherche et d’App Store.

- Le président américain Donald Trump s'apprête à imposer une nouvelle vague de droits de douane à des dizaines de partenaires commerciaux des États-Unis afin de remplacer un droit mondial de 10 % qui devait expirer tôt vendredi matin.

The Telegraph

- Le patron d’EasyJet EZJ.L a appelé le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham à assouplir les règles relatives au carburant « zéro émission nette » pour les compagnies aériennes.

Sky News

- Le Royaume-Uni a envisagé de suspendre son accord commercial avec Israël, après avoir réalisé une étude d’impact sur cette suspension l’été dernier.

- Les négociations entre les dirigeants de West Ham et Monarch Collective, un véhicule d’investissement créé pour acquérir des équipes sportives féminines, se sont retrouvées dans une impasse après près d’un an de discussions.

The Independent

- Ford F.N s'apprête à renforcer son offre de véhicules en Europe grâce à une nouvelle coentreprise avec le géant automobile chinois Geely Auto 0175.HK .

(1 $ = 0,7508 livre)

(1 $ = 0,8783 euro)