RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 21 juillet

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré qu’il souhaitait voir Andy Burnham devenir Premier ministre et faire prospérer le Royaume-Uni, le patron de JPMorgan ayant indiqué qu’il aimerait que Londres reste le siège de la banque américaine « pendant longtemps ».

- Vertical Aerospace, le développeur britannique de taxis volants, s’est engagé à créer plus de 1 000 emplois au Royaume-Uni en fabriquant dans le pays son aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux de six places, suite à l’annonce d’un financement supplémentaire de la part du gouvernement.

The Guardian

- Le fondateur d’Amazon AMZN.O , Jeff Bezos, et le gouvernement britannique ont investi 2 milliards de livres sterling (2,69 milliards de dollars) dans CuspAI, une start-up britannique spécialisée dans l’intelligence artificielle, qui vise à devenir le « moteur de recherche des matériaux rares » capable d’accélérer la prochaine vague de percées technologiques.

- AliExpress, l'unité d'Alibaba 9988.HK , s'est vu infliger lundi une amende record de 550 millions d'euros par l'Union européenne pour ne pas avoir lutté contre la vente de produits illégaux, dangereux et contrefaits sur sa plateforme.

The Telegraph

- Vodafone VOD.L a essuyé un revers dans sa course contre Starlink, l’entreprise d’Elon Musk, pour le lancement d’une couverture mobile depuis l’espace au Royaume-Uni.

Sky News

- La société britannique de capital-investissement Modella Capital a manifesté son intérêt pour le rachat de la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols.

- Le président américain Donald Trump a déclaré lundi avoir eu une « très bonne conversation » avec le nouveau Premier ministre britannique Andy Burnham, ajoutant qu’il le rencontrerait « dans un avenir pas trop lointain ».

The Independent

- La société britannique Segro SGRO.L a rejeté une offre publique d'achat plus élevée, à hauteur de 13,5 milliards de livres sterling, émanant de Prologis PLD.N , ce qui a exacerbé le bras de fer alors que le géant américain de l'entreposage exhortait les actionnaires de son rival à faire pression sur le conseil d'administration pour qu'il accepte l'accord.

(1 dollar = 0,7445 livre sterling)