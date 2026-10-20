RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 20 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

* L'investisseur en cryptomonnaies Lewis Barber poursuit BitMEX en justice pour 20 millions de livres sterling (26,63 millions de dollars), l'accusant d'avoir proposé des produits dérivés liés aux cryptomonnaies à des investisseurs au Royaume-Uni, alors qu'il n'était ni réglementé ni agréé par la Financial Conduct Authority.

* Le distributeur britannique John Lewis Partnership étend son service de livraison rapide grâce à des partenariats avec Deliveroo et Uber Eats, dans le but d’améliorer ses ventes.

The Guardian

* Le Premier ministre britannique Andy Burnham a demandé aux responsables de réexaminer les plans de sauvetage de Thames Water, notamment la conversion d’environ 100 millions de livres sterling d’amendes impayées en une participation de l’État dans la société.

* L’Ofcom, l’autorité britannique de régulation des médias, mène actuellement une enquête suite à la plainte déposée par l’ancien présentateur de la BBC Huw Edwards concernant une série dramatique de Channel 5 retraçant sa chute.

The Telegraph

* Barclays BARC.L a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de l’Autorité de régulation prudentielle de la Banque d’Angleterre, qui craint que ses traders aient sous-estimé les risques liés à des prêts privés opaques.

* GB News lancera le mois prochain une station de radio musicale entièrement britannique , dans le cadre de sa stratégie visant à étendre ses activités au-delà de la télévision.

Sky News

* B&M European Value Retail BMEB.L envisage d’acquérir un petit nombre de magasins de son concurrent en difficulté, Poundland.

* L’application de VTC Uber UBER.N a obtenu gain de cause dans sa demande de rejet de deux actions en justice liées, réclamant environ 340 millions de livres sterling, intentées par des milliers de chauffeurs de taxis londoniens et deux anciennes sociétés de VTC.

(1 dollar = 0,7509 livre sterling)