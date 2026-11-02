RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 2 novembre

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Le groupe bancaire britannique Lloyds Banking Group

LLOY.L a lancé une vague de départs volontaires, alors que ses concurrents du secteur de la banque de détail procèdent à des suppressions massives d'emplois.

- Les responsables de la Marine britannique étudient des projets visant à accélérer la livraison de nouveaux navires de guerre, alors que l'on s'inquiète de l'état de délabrement et de l'inaptitude à la navigation des navires actuels.

The Guardian

- Les ministres britanniques sont prêts à dépenser jusqu’à 450 millions de livres sterling (602,60 millions de dollars) par an pour offrir aux étudiants de l’UE des frais d’inscription universitaires réduits, mais uniquement si Bruxelles autorise le Royaume-Uni à accéder à son programme industriel “Made in Europe”.

- Le maire de Londres a appelé à la mise en place d’un plafond sur le nombre de robotaxis circulant dans ses rues, alors que le gouvernement britannique s’apprête à autoriser la circulation de véhicules entièrement autonomes dans la capitale.

The Telegraph

- Le Sovereign AI Fund, créé en début d’année pour investir dans des start-ups technologiques prometteuses, a participé à un tour de table en faveur de Fractile, une entreprise londonienne soutenue par le géant américain de l’IA Anthropic.

- Peter Mann, directeur du groupe énergétique Kistos

KIST.L , a déclaré que les futures dépenses de l’entreprise seraient orientées vers des pays comme Oman, car le Royaume-Uni ne disposait pas d’un régime fiscal stable pour le pétrole et le gaz.

Sky News

- National Grid NG.L a conclu un accord ouvrant la voie à la construction de la plus grande sous-station électrique du Royaume-Uni à Teesside, alors que le gouvernement s'efforce de ne pas passer à côté de la demande mondiale en matière de développement d'infrastructures d'IA.

(1 $ = 0,7468 livre sterling)