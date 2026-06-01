RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 1er juin

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne se porte pas garant de leur exactitude.

The Times

- Gunnercooke, un cabinet d'avocats londonien mandaté par la Financial Conduct Authority pour conseiller les entreprises réglementées sur des questions telles que la gouvernance et les risques, fait l'objet d'une enquête concernant son travail pour une société accusée d'avoir détourné des fonds dans le cadre d'une fraude présumée de 1,3 milliard de livres sterling (1,75 milliard de dollars).

- Jes Staley, l'ancien directeur de Barclays, sera interrogé par des responsables politiques américains au Capitole au sujet de ses relations avec Jeffrey Epstein, le délinquant sexuel condamné.

The Guardian

- Arm Holdings O9Ty.F a proposé un système de rémunération pour son directeur général Rene Haas, dans le cadre duquel il recevra de généreuses attributions annuelles d'actions ainsi qu'une prime maximale de 800 millions de dollars s'il parvient à atteindre certains "indicateurs de croissance exceptionnels".

The Telegraph

- La ministre britannique des Finances, Rachel Reeves, envisage de recourir à des accords avec le secteur privé pour financer de grands projets de construction et a demandé aux investisseurs comment les initiatives de financement privé pourraient être utilisées dans les programmes d'infrastructure nationaux, y compris le projet du Parti travailliste visant à construire de nouvelles villes.

Sky News

- La branche de crédit du géant américain du capital-investissement TPG TPG.O est en pourparlers pour fournir jusqu'à 800 millions de livres sterling (1,08 milliard de dollars) afin de contribuer au financement du rachat d'Evoke EVOK.L , la société de paris et de jeux cotée à Londres qui détient William Hill.

(1 $ = 0,7434 livres)