RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 12 mai

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Voici les principaux titres des pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times - Le groupe allemand de services publics E.ON EONGn.DE est en passe de devenir l'un des plus grands fournisseurs d'énergie du Royaume-Uni après avoir annoncé son intention d'acquérir son concurrent Ovo Energy pour un montant non divulgué.

- L'aéroport d'Heathrow a déclaré lundi que son nombre de passagers avait baissé de 5 % pour s'établir à 6,7 millions en avril, la guerre en Iran ayant perturbé les projets de voyage, le trafic en provenance du Moyen-Orient ayant chuté de plus de 50 %.

The Guardian - L'emprise du Premier ministre britannique Keir Starmer sur le pouvoir semblait s'effriter lundi, alors que les ministres du gouvernement l'exhortaient à fixer un calendrier pour son départ et que plus de 70 députés travaillistes l'appelaient publiquement à démissionner.

- L'Union européenne s'apprête à offrir au Royaume-Uni une concession majeure dans le cadre des négociations sur un accord agricole, offrant ainsi au Premier ministre Keir Starmer une victoire importante dans ses efforts pour se rapprocher de l'UE.

The Telegraph

- Les administrateurs chargés de la procédure d'insolvabilité de Market Financial Solutions ont accusé le propriétaire de l'établissement de crédit en faillite, Paresh Raja, d'avoir détourné au moins 1,3 milliard de livres (1,77 milliard de dollars) pour financer un « train de vie somptueux » qui comprenait l'achat d'un « grand nombre » de voitures de luxe.

Sky News - La Grande-Bretagne pourrait nationaliser entièrement British Steel dans le cadre de nouveaux plans annoncés lundi par le Premier ministre Keir Starmer, qui a déclaré qu’il n’avait pas été possible de vendre l’entreprise détenue par des Chinois que le gouvernement avait sauvée de la faillite l’année dernière.

- SoFi Technologies SOFI.O a conclu un accord pour acquérir la plupart des actifs de PrimaryBid dans le cadre d’une transaction qui mettra fin au statut indépendant de la société basée au Royaume-Uni.

(1 $ = 0,7359 livres)