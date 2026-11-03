 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ-Carlyle et PAI Partners ont conclu un accord en vue de la cession de la société pharmaceutique Theramex à Cinven
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 11:14

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Carlyle CG.O et PAI Partners ont conclu un accord en vue de céder la société pharmaceutique Theramex à Cinven, une société de capital-investissement concurrente, ont annoncé mardi les entreprises concernées.

• Basée à Londres, Theramex est une société pharmaceutique spécialisée de premier plan à l'échelle mondiale, axée sur la santé des femmes.

• Theramex propose un portefeuille diversifié de traitements dans les domaines de la ménopause, de l’ostéoporose, de la contraception, de la santé utérine et de la fertilité.

• Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières de la transaction, bien que le Financial Times ait indiqué précédemment que le montant de la vente s’élevait à 2,6 milliards d’euros (2,9 milliards de dollars).

• “Avec Cinven, nous avons trouvé le partenaire idéal pour notre prochain chapitre, et nous partageons l’ambition de devenir le leader mondial de la santé des femmes”, a déclaré Robert Stewart, directeur général de Theramex, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8937 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

THE CARLYLE GRP
41,0600 USD NASDAQ +2,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
14,15 +4,27%
ALSTOM
10,94 -6,38%
Pétrole Brent
105,83 +1,45%
CAC 40
8 034,09 -0,17%
HAFFNER ENERGY
0,646 +6,95%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank