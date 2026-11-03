RÉSUMÉ-Carlyle et PAI Partners ont conclu un accord en vue de la cession de la société pharmaceutique Theramex à Cinven

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Carlyle CG.O et PAI Partners ont conclu un accord en vue de céder la société pharmaceutique Theramex à Cinven, une société de capital-investissement concurrente, ont annoncé mardi les entreprises concernées.

• Basée à Londres, Theramex est une société pharmaceutique spécialisée de premier plan à l'échelle mondiale, axée sur la santé des femmes.

• Theramex propose un portefeuille diversifié de traitements dans les domaines de la ménopause, de l’ostéoporose, de la contraception, de la santé utérine et de la fertilité.

• Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières de la transaction, bien que le Financial Times ait indiqué précédemment que le montant de la vente s’élevait à 2,6 milliards d’euros (2,9 milliards de dollars).

• “Avec Cinven, nous avons trouvé le partenaire idéal pour notre prochain chapitre, et nous partageons l’ambition de devenir le leader mondial de la santé des femmes”, a déclaré Robert Stewart, directeur général de Theramex, dans un communiqué.

(1 dollar = 0,8937 euro)