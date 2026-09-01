RÉSUMÉ 2-La chute des marchés obligataires mondiaux s'accentue alors que le rendement japonais franchit un seuil symbolique

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(Ajout d'informations sur l'actualité européenne et de nouvelles cotations)

* Les incertitudes au Moyen-Orient attisent les craintes inflationnistes alors que le prix du pétrole augmente

* Les opérateurs parient sur une accélération de la hausse des taux par les banques centrales

* Les rendements européens à 10 ans atteignent leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie

* La hausse des rendements des obligations d’État japonaises pourrait dissuader les Japonais d’investir à l’étranger

* L'engouement pour les obligations technologiques alourdit l'offre mondiale de dette

par Kevin Buckland, Alun John et Rae Wee

La vague de ventes sur les marchés obligataires mondiaux s’est accentuée mardi, le rendement des obligations japonaises à 10 ans atteignant 3 % pour la première fois depuis 1996, ce qui illustre une nouvelle fois les craintes des traders face à l’inflation liée aux prix de l’énergie, au resserrement monétaire et à la détérioration des conditions budgétaires.

Cette déroute a touché les principales économies, des États-Unis à l’Allemagne en passant par le Royaume-Uni, où les rendements obligataires ont bondi de 10 points de base, rattrapant ainsi le mouvement mondial après le jour férié de lundi au Royaume-Uni. Les rendements de la zone euro ont atteint de nouveaux sommets, les plus élevés depuis plus de dix ans, alors que la crise au Moyen-Orient attise les pressions sur les prix à l’échelle mondiale, ce qui incite les acteurs du marché à parier sur une hausse prochaine des taux d’intérêt par les banques centrales.

Une vague de ventes d’obligations de la part des grandes entreprises technologiques, qui lèvent agressivement des fonds pour financer le boom de l’intelligence artificielle, dans un contexte où la dette américaine a dépassé les 40 000 milliards de dollars, a exacerbé les ventes d’obligations d’État ces dernières semaines. Les rendements augmentent lorsque les cours des obligations baissent.

Les gouvernements sont inquiets, et le mois dernier, le Trésor américain est intervenu sur les marchés afin de limiter la hausse des coûts d’emprunt. Pourtant, les taux des bons du Trésor à 30 ans ont déjà récupéré environ les deux tiers de leur baisse après cette intervention. US30YT=RR

L'ampleur de ce changement mondial est soulignée par la hausse des rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans (JGB) à 3 % pour la première fois en 30 ans, une situation jugée pratiquement impensable jusqu'à récemment, après plus d'une décennie d'achats massifs de dette par la banque centrale qui avaient maintenu les taux à un niveau artificiellement bas.

La hausse des taux américains et japonais reflète les inquiétudes liées à l’inflation et aux finances publiques, a déclaré Tai Hui, stratège en chef des marchés pour la région Asie-Pacifique chez J.P. Morgan Asset Management.

“L’impasse au Moyen-Orient risque de faire grimper les prix de l’énergie… tandis que peu de mesures ont été prises pour réduire les déficits budgétaires dans ces deux économies.”

Le Brent a progressé de 2 % pour dépasser les 92 dollars le baril LCOc1 mardi, et les prix du gaz naturel en Europe ont atteint leur plus haut niveau depuis mars, après que les États-Unis et l’Iran ont procédé lundi à leur premier échange d’attaques directes depuis un mois. O/R NG/EU

FIN D’UNE ÈRE? SANS AUCUN DOUTE

Pour le Japon en particulier, la hausse des taux d’intérêt augmente le coût du service de la dette, la plus importante des pays développés, à un moment où la Première ministre Sanae Takaichi prévoit des investissements ambitieux. Les taux des obligations d’État japonaises (JGB) à cinq ans ont atteint un record de 2,26 % JP5YTN=JBTC .

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR ont également atteint leur plus haut niveau depuis janvier 2025, à environ 4,79 %, tandis que le rendement à 30 ans s’établissait à 5,27 %, soit à seulement 6 points de base du niveau enregistré avant l’intervention d’août. US/

Le rendement des obligations allemandes à 10 ans s’est établi à 3,35 %, son plus haut niveau depuis 2011, DE10YT=RR et celui des obligations françaises à FR10YT=RR à 4,21 %, son plus haut niveau depuis 2008, alors que les données ont montré que l’inflation dans la zone euro avait dépassé les 3 % en août, renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux de la Banque centrale européenne en septembre. GVD/EUR

Le rendement des gilts britanniques à 10 ans a atteint 5,25 %, son plus haut niveau depuis 2008. GB10YT=RR

Les analystes ont relevé que différentes forces étaient à l’œuvre dans le contexte de la hausse des coûts d’emprunt à l’échelle mondiale.

“En Europe et au Royaume-Uni, cela s’explique davantage par des anticipations d’inflation accrues, tandis qu’aux États-Unis, la hausse des rendements à long terme reste davantage tirée par des rendements réels plus élevés, même si les anticipations d’inflation ont elles aussi légèrement progressé,” a déclaré Frances Cheung, responsable de la stratégie de change et de taux chez OCBC.

Les rendements réels correspondent aux rendements qu’un investisseur obligataire exige au-delà de l’inflation; ils constituent un indicateur des coûts réels d’emprunt pour les gouvernements et les entreprises.

Les craintes quant à une attitude trop laxiste de la Réserve fédérale américaine vis-à-vis de l’inflation ont également pesé sur les bons du Trésor.

La situation a commencé à évoluer la semaine dernière, lorsque le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, s'est montré intransigeant sur la question de l'inflation, entraînant une baisse des rendements à long terme et une hausse des rendements à court terme, à mesure que les anticipations d'une hausse des taux de la Fed en septembre se renforçaient.

Mais cela a ses limites.

“L’idée… est que le revirement "hawkish" du président Warsh à Jackson Hole allait freiner les rendements à long terme et rétablir la stabilité ainsi que la crédibilité en matière d’inflation,” a déclaré Kenneth Broux, responsable de la recherche sur les devises et les taux d’intérêt chez Société Générale.

“La reprise du conflit entre les États-Unis et l’Iran et la hausse des prix de l’énergie ont de fait anéanti cette idée et donné un nouvel élan baissier aux obligations.”

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a balayé d’un revers de main les inquiétudes concernant le marché obligataire lors d’une interview accordée à Reuters dimanche, affirmant que l’effet de la hausse des prix de l’énergie s’estomperait et que la hausse des taux reflétait la confiance dans l’économie.

Mais comme les gouvernements se disputent le même vaste réservoir de capitaux, la hausse des rendements sur un marché peut entraîner leur hausse ailleurs.

Les rendements australiens à 10 ans AU10YT=RR ont enregistré mardi leur plus forte hausse en cinq mois, en partie en raison des craintes que la hausse des rendements des obligations d’État japonaises (JGB) n’entraîne une baisse du nombre d’acheteurs japonais de dette australienne. AUD/

De nouvelles hausses des rendements japonais pourraient entraîner une réallocation progressive vers les actifs japonais, a déclaré Prashant Newnaha, stratège senior en taux chez TD Securities.

“Il s’agit d’un véritable changement de régime. Les obligations d’État japonaises (JGB) ont longtemps servi de point d’ancrage aux marchés mondiaux des titres à revenu fixe,” a-t-il déclaré.

“Aujourd’hui, la situation s’est inversée.”