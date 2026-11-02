RÉSUMÉ 1-Les supermarchés européens touchés par une nouvelle cyberattaque visant leurs réfrigérateurs

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(Résume les articles, ajoute des détails et des citations)

* Les magasins Delhaize touchés par un "incident informatique" en Belgique et au Luxembourg

* Le centre national de cybersécurité suédois indique enquêter sur des incidents locaux

* Les magasins SPAR belges et les supermarchés estoniens sont également touchés

Ahold Delhaize

AD.AS et Colruyt COLR.BR ont déclaré lundi qu'un incident informatique survenu pendant la nuit avait affecté les réfrigérateurs et les congélateurs de dizaines de magasins en Belgique et au Luxembourg, tandis que les chaînes de supermarchés suédoises ICA et Coop ont signalé des pics de température similaires, l'un des magasins imputant ce problème à une cyberattaque.

Ces incidents font suite à une attaque survenue en France le mois dernier, au cours de laquelle, selon la police, des pirates informatiques avaient pris le contrôle des systèmes de réfrigération de centaines de supermarchés, faisant grimper les températures jusqu’à 50 degrés Celsius (122 degrés Fahrenheit) et provoquant des incendies ainsi que des pertes alimentaires.

Ahold a également signalé un incident de cybersécurité à la police néerlandaise le mois dernier après avoir détecté une activité suspecte au sein de son infrastructure.

Lundi, la chaîne de supermarchés Delhaize s’est aperçue d’une hausse des températures dans ses systèmes de refroidissement, a déclaré Sarah De Meester, porte-parole de Delhaize. L’entreprise mène actuellement une enquête sur cet incident.

Stephan Moelans, directeur général de la société belge de réfrigération Sabcobel, qui gère les systèmes de Delhaize, a déclaré à l’agence de presse Belga que l’incident était une cyberattaque, au cours de laquelle les évaporateurs des unités avaient été basculés en mode dégivrage. Le bureau de M. Moelans n’a pas souhaité faire de commentaires lorsqu’il a été contacté par Reuters.

Un porte-parole du groupe Colruyt, qui exploite les magasins Spar en Belgique sous un système de franchise, a indiqué que les systèmes de réfrigération de cinq magasins avaient été attaqués.

Des réfrigérateurs aux systèmes de chauffage, en passant par les caméras de sécurité et les réseaux d’alarme, un éventail toujours plus large d’appareils, autrefois essentiellement mécaniques, peut désormais être surveillé et contrôlé à distance, ce qui ouvre de nouvelles opportunités aux cybercriminels .

Les autorités n’ont pas indiqué qui pourrait être à l’origine des incidents survenus le mois dernier. Aucune revendication n’a été formulée.

DES MAGASINS SUÉDOIS ÉGALEMENT TOUCHÉS

Le directeur du centre national suédois de cybersécurité, John Billow, a déclaré à Reuters que son organisme traitait plusieurs incidents concernant les systèmes de réfrigération dans des magasins d’alimentation à travers la Suède.

Un magasin suédois de la chaîne ICA a indiqué sur les réseaux sociaux que la température de ses réfrigérateurs et congélateurs avait été "piratée" pendant la nuit et réglée à 50 degrés Celsius. Il a précisé par la suite que le magasin avait depuis rouvert ses portes.

Dans un magasin ICA Baronen de Stockholm, une affiche indiquait que tous les congélateurs du magasin étaient hors service en raison d’une cyberattaque. Le directeur commercial du magasin a précisé que l’attaque s’était produite à 2 h du matin (0100 GMT) et avait été détectée à 5 h 30.

"Nous savons qu’un nombre limité de magasins a été touché par un incident survenu cette nuit, qui a affecté leurs systèmes de réfrigération et de congélation", a déclaré par e-mail un porte-parole de la société privée ICA.

Le groupe de distribution alimentaire privé Coop a indiqué au quotidien suédois Aftonbladet que six de ses magasins avaient été touchés par des incidents similaires. Il n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Au cours des dernières semaines, nous avons… constaté que nous disposions en Suède d’un nombre assez important d’appareils technologiques opérationnels exposés, pour lesquels nous avions clairement souligné la nécessité de procéder à des mises à jour ou à l’installation de correctifs", a déclaré M. Billow, du centre de cybersécurité.

Une chaîne de supermarchés estonienne a également été touchée, les températures ayant été réglées à 50 degrés, a indiqué le fournisseur de technologies Kitman Coldtech à la chaîne publique ERR.

"C'est tout récent, cela s'est produit ce matin", a déclaré Jann Mutso, directeur général de Kitman, à ERR. Il n'a pas souhaité nommer la chaîne de supermarchés concernée.