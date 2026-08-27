RÉSUMÉ 1-Les demandes d'allocations chômage ont reculé la semaine dernière ; le déficit commercial des biens s'est creusé en juillet

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Le nombre d'Américains ayant déposé une demande d'allocations chômage a baissé la semaine dernière , ce qui laisse penser que le marché du travail reste stable malgré une baisse inattendue de l'emploi en juillet. Par ailleurs, le déficit commercial américain sur les biens, que le président Donald Trump tente de réduire en recourant de manière agressive aux droits de douane sur les produits importés, s'est creusé en juillet. Les demandes initiales d’allocations chômage au niveau des États ont baissé de 4.000 pour s’établir à 203.000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine close le 22 août, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 208.000 demandes pour cette dernière semaine.

Les demandes de prestations se situent dans la partie basse de leur fourchette de 189.000 à 230.000 pour cette année, ce qui indique que les licenciements restent faibles même si les embauches sont modérées. Le taux de chômage américain a encore légèrement baissé le mois dernier pour s’établir à 4,1 %, un niveau historiquement bas.

Si elle se maintient, la stabilité du marché du travail pourrait permettre à la Réserve fédérale de continuer à se concentrer sur la maîtrise de l’inflation, qui dépasse son objectif de 2 % depuis 65 mois consécutifs. Le nombre de personnes percevant des allocations chômage après une première semaine d’aide, indicateur de l’embauche, a baissé de 18.000 pour s’établir à 1,778 million (chiffre corrigé des variations saisonnières) au cours de la semaine s’achevant le 15 août, selon le rapport sur les demandes d’allocations chômage. Les données sur les demandes continues couvraient la semaine prise en compte pour le rapport mensuel sur l’emploi non agricole du mois d’août. Un autre rapport du Bureau du recensement a montré que le déficit commercial américain sur les biens s’était creusé à 118,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en juillet, contre 101,4 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en juin. Les exportations ont reculé de 2,9 %, tandis que les importations ont progressé de 3,7 %.