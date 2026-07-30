RÉSUMÉ 1-Les bénéfices générés par les pick-up mettent en évidence le fossé grandissant entre les constructeurs automobiles mondiaux

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* Les constructeurs automobiles qui commercialisent des pick-ups aux États-Unis affichent de bons résultats

* Les constructeurs automobiles traditionnels en difficulté en Chine

* Le recul observé en Chine touche même Toyota, le numéro un mondial des ventes

par Nick Carey

De Fiat à Ferrari, les résultats publiés jeudi ont mis en évidence un fossé grandissant entre les constructeurs automobiles qui engrangent des bénéfices en vendant des pick-ups gourmands en carburant aux Américains et ceux qui peinent à rivaliser avec leurs concurrents chinois dans un monde qui se tourne progressivement vers l'électrique. Peu d’exemples illustrent mieux cette situation que Stellantis, présent à la fois aux États-Unis et en Europe, et le constructeur allemand haut de gamme BMW BMWG.DE , qui est confronté à un marasme en Chine et procède à des suppressions d’emplois . Stellantis , quatrième constructeur automobile mondial, a publié des résultats faisant état d’une croissance solide aux États-Unis, avec des ventes en hausse de 6 % au deuxième trimestre, dont une augmentation de 11 % pour les pick-ups à forte marge. Ses rivaux de Détroit, Ford F.N et General Motors GM.N , ont déjà revu à la hausse leurs prévisions de bénéfices pour cette année, invoquant la demande américaine en pick-up, l’un des segments les plus rentables.

En Europe, en revanche, où Stellantis doit faire face à l’arrivée de nouveaux constructeurs chinois à bas coûts tels que BYD 002594.SZ ou Chery 9973.HK , les ventes n’ont progressé que de 3 %, le constructeur ayant été contraint de baisser ses prix. Son concurrent français Renault RENA.PA a également déclaré qu’il luttait pour éviter de baisser ses prix face à la concurrence chinoise.

L’ancien directeur général d’Aston Martin, Andy Palmer, a déclaré que les constructeurs vendant des pick-ups aux États-Unis – un marché fermé aux constructeurs chinois – bénéficiaient pour l’instant d’un répit face aux pressions exercées sur d’autres marchés, où ils doivent trouver un équilibre entre la vente de véhicules à moteur thermique, le développement de nouveaux modèles électriques et la lutte contre leurs rivaux chinois.

“La bonne nouvelle, c’est que vous tirez profit de produits traditionnels comme les pick-up, mais vous ne vous adaptez pas au changement,” a déclaré M. Palmer, faisant référence à la transition, certes lente mais constante, vers les véhicules électriques. “Et si vous ne vous adaptez pas, vous ne financez pas l’avenir.”

“UNTOUCHABLE”

BMW peine à tracer les contours de son avenir.

Pendant des décennies, le constructeur a surfé sur sa réputation d’excellence technologique et, à l’instar d’autres marques allemandes haut de gamme telles que Mercedes-Benz

MBGn.DE et Porsche P911_p.DE , sur un long héritage qu’il pouvait monétiser auprès d’acheteurs fortunés.

Mais les ventes de BMW en Chine ont chuté de 30 % au deuxième trimestre et le constructeur s’achemine vers une troisième année consécutive de recul sur le plus grand marché automobile mondial. Le constructeur munichois n’a pas arrangé son cas en tardant à lancer sa “Neue Klasse”, ou “nouvelle classe”, de véhicules électriques en Chine, où les constructeurs locaux développent à un rythme effréné de nouvelles voitures électriques tape-à-l’œil. Elle va désormais revoir ses pratiques de travail, autrefois considérées comme “intouchables ”, après une chute de 35 % de ses bénéfices trimestriels. BMW n’est pas la seule concernée. Porsche va supprimer un emploi sur cinq, alors que la chute des ventes en Chine se fait durement sentir. La baisse des ventes en Chine a contraint Mercedes à abandonner ses prévisions de ventes et de chiffre d’affaires.

Leurs marges s’effritent car leurs concurrents chinois lancent des modèles haut de gamme dotés des dernières technologies à des prix plus bas, obligeant les marques haut de gamme allemandes à pratiquer des remises. Même le constructeur japonais Toyota 7203.T , qui s’en est mieux sorti que la plupart des constructeurs traditionnels, a déclaré que ses ventes en Chine avaient chuté de 17,1 % au cours du premier semestre.

“Les constructeurs automobiles traditionnels ont un retard considérable en Chine,” a déclaré M. Palmer. “Ils doivent trouver des moyens de rattraper leur retard.”

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