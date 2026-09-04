RÉSUMÉ 1-La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait rebondir en août ; le taux de chômage devrait se maintenir à 4,1 %

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* Les emplois non agricoles devraient progresser de 56 000 en août, après avoir reculé de 23 000 en juillet

* Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,1 %

* La croissance annuelle des salaires devrait ralentir à 3,0 %, contre 3,2 % en juillet

par Lucia Mutikani

La croissance de l'emploi aux États-Unis devrait avoir rebondi en août, grâce à la fin de l'effet négatif lié au secteur de l'éducation dans les collectivités locales, mais la reprise attendue pourrait être limitée par les suppressions d'emplois liées à la fin du statut de protection temporaire accordé aux immigrés haïtiens.

Le rapport sur l'emploi du ministère du Travail, très suivi, qui sera publié vendredi, devrait brosser le tableau d’un marché du travail qui, selon les économistes, reste dans une dynamique de “recrutements lents, licenciements lents”, le taux de chômage devant s’être maintenu à 4,1 % le mois dernier.

La dynamique du marché du travail s’est ralentie après avoir connu une forte accélération au printemps, en partie en raison du choc des prix du pétrole et des tensions sur la chaîne d’approvisionnement liées à la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran. La croissance de l’emploi a été freinée par les droits de douane généralisés instaurés par le président Donald Trump en 2025.

“Les entreprises pensaient que certains des problèmes de 2025 étaient derrière elles, puis tout à coup, nous avons été confrontés à un autre événement imprévisible qui a introduit une nouvelle série d’incertitudes”, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie au Boston College. “Nous avons constaté des problèmes importants au niveau des chaînes d’approvisionnement, les prix du pétrole et des carburants ont augmenté, et cette situation n’a pas changé. C’est donc pour cette raison que les chiffres de l’emploi ont baissé par rapport à ce que nous avions observé au cours des premiers mois.”

Selon une enquête de Reuters auprès d’économistes, les emplois non agricoles devraient avoir augmenté de 56 000 le mois dernier, après une baisse de 23 000 en juillet. Les estimations allaient d’une nouvelle perte de 25 000 emplois à un gain de 121 000.

Les chiffres de l’emploi du mois d’août ont tendance à être inférieurs aux attentes, ce que les économistes attribuent à un phénomène saisonnier estival. L’emploi dans le secteur de l’éducation au sein des collectivités locales a reculé de 49 600 postes en juillet, et un rebond devait soutenir les chiffres de l’emploi en août.

Une reprise était également attendue dans le secteur des loisirs et de l’hôtellerie-restauration, après deux mois consécutifs de pertes d’emplois.

Les économistes ont toutefois averti que ces gains pourraient être contrebalancés par la suppression du statut de protection temporaire (TPS) pour des centaines de milliers d’ immigrés haïtiens, ce qui a eu des répercussions sur leurs permis de travail.

“Nous tablons sur un recul de 15 000 emplois dû à la révocation du statut de protection temporaire (TPS) pour les immigrés haïtiens en situation irrégulière”, a déclaré Michael Gapen, économiste en chef chez Morgan Stanley. “Ce chiffre pourrait être bien plus élevé. Les Haïtiens concernés par la révocation du TPS représentent environ 160 000 emplois à l'échelle nationale.”

IMPACT TEMPORAIRE DE LA SUPPRESSION DU TPS

Ce ralentissement, que certains économistes jugent temporaire, se ferait surtout sentir dans les secteurs de services à forte intensité de main-d’œuvre tels que la santé, notamment les soins à la personne. Certains immigrés ayant perdu leur TPS pourraient se tourner vers d’autres catégories de visas.

“Si les chiffres de l’emploi salarié en août s’avèrent un peu plus faibles que prévu, nous ne conclurions pas nécessairement que cette faiblesse résulte uniquement de l’expiration du TPS, car d’autres données, comme les prévisions d’embauche, sont également en berne”, a déclaré Veronica Clark, économiste chez Citigroup.

L’administration Trump mène une politique de répression en matière d’immigration, par le biais d’expulsions et de révocations du TPS, ce qui réduit le bassin de main-d’œuvre. Cela a considérablement réduit le nombre d’emplois que, selon les économistes, l’économie doit créer pour suivre la croissance de la population en âge de travailler. Les économistes estiment que le seuil dit “d’équilibre” se situe entre zéro et 50 000 emplois par mois.

La réduction de l’offre de main-d’œuvre, due également aux départs à la retraite, maintient le taux de chômage à un niveau bas, même si certains économistes s’attendaient à ce que ce taux grimpe à 4,2 % en août, estimant que la récente baisse du taux d’activité était excessive.

“Le taux d’activité a chuté d’un point de pourcentage depuis le début de l’année, une baisse qui semble disproportionnée par rapport à la situation générale du marché du travail”, a déclaré Gregory Daco, économiste en chef chez EY-Parthenon. “Cette baisse reflète principalement le ralentissement de la croissance démographique, le vieillissement de la population, l’augmentation des départs à la retraite et la diminution des flux d’immigration.”

Sauf surprise, le rapport sur l’emploi du mois d’août ne devrait pas influencer la décision de la Réserve fédérale concernant les taux d’intérêt lors de la réunion de politique monétaire de la banque centrale américaine prévue les 15 et 16 septembre, l’attention se portant plutôt sur le rapport sur l’indice des prix à la consommation de la semaine prochaine. Le marché du travail n’est pas une source d’inflation, la croissance annuelle des salaires ayant, selon les estimations, ralenti à 3,0 % le mois dernier, contre 3,2 % en juillet.

Christopher Waller, gouverneur de la Fed , a déclaré jeudi lors d’un événement Reuters NEXT Newsmaker qu’il était enclin à plaider en faveur du maintien des taux inchangés ce mois-ci si les données à venir confirmaient un apaisement des pressions inflationnistes.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés financiers estimaient à 50 % la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci, contre 63,2 % mercredi.

Les inquiétudes liées à l'inflation et l'absence d'indications prospectives de la part de la Fed ont contribué à faire grimper les rendements des bons du Trésor américain, ce que les économistes ont qualifié de problème pour la banque centrale.

La hausse des rendements a propulsé le taux des prêts immobiliers à taux fixe sur 30 ans à 6,71 % cette semaine, son plus haut niveau depuis plus d’un an, comme l’ont montré jeudi les données de l’agence de financement immobilier Freddie Mac, ce qui pourrait affaiblir davantage un marché immobilier déjà en difficulté.

“Les marchés ont déjà intégré le resserrement de la courbe des taux; nous avons eu droit à un resserrement de 75 points de base, ce qui va ralentir l’économie”, a déclaré Brian Bethune, du Boston College. “L’une des raisons pour lesquelles les taux à long terme ont augmenté est qu’ils intègrent l’incertitude quant à ce que la Fed va faire. Cette incertitude est liée à l’intimidation politique.”