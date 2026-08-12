RÉSUMÉ 1-L'Iran affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé pour relancer l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

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* L'accord conclu en juin s'est rapidement effondré

* Les deux parties s'accusent mutuellement de ne pas respecter les termes de l'accord

* Le détroit d’Ormuz reste fermé

* Les attaques contre des navires mardi ont de nouveau secoué les marchés

par Parisa Hafezi et Elwely Elwelly

L'Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à mettre définitivement fin à la guerre dans le Golfe, selon une source iranienne de haut rang qui a déclaré qu'aucun progrès n'avait été réalisé dans les négociations visant à relancer l'accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre.

Ces déclarations ont porté un nouveau coup aux espoirs d’une résolution rapide de la crise, après les attaques contre des navires dans la région mardi, qui ont fait grimper les cours du pétrole.

L’accord conclu en juin prévoyait une "cessation immédiate et définitive des opérations militaires sur tous les fronts", mais il s’est rapidement effondré: le président américain Donald Trump a déclaré le 7 juillet qu’il était "terminé" et le ministère iranien des Affaires étrangères l’a déclaré "suspendu" une semaine plus tard.

Les États-Unis accusent l’Iran de ne pas respecter une disposition de l’accord visant à rouvrir la voie maritime vitale du détroit d’Ormuz. Téhéran affirme que Washington a renié ses engagements, notamment la levée du blocus des ports iraniens et le déblocage des avoirs iraniens gelés.

"L’une des questions actuellement débattues par l’intermédiaire des médiateurs concerne le retour des États-Unis à l’accord provisoire et la définition d’un calendrier pour la mise en œuvre des engagements. Il n’y a eu absolument aucun progrès sur cette question", a déclaré la source iranienne .

Washington n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat.

Des milliers de personnes ont été tuées dans ce conflit, principalement en Iran et au Liban, depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des attaques contre l’Iran le 28 février.

L’Iran a frappé des cibles et des infrastructures américaines dans des pays tels qu’Oman, la Jordanie, le Koweït, Israël, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.

LES DEUX PARTIES INTENSIFIENT LEUR RHÉTORIQUE

L'accord de cessez-le-feu provisoire conclu en juin prévoyait un délai de 60 jours, prolongeable d'un commun accord, au cours duquel l'Iran et les États-Unis devaient parvenir à un accord définitif limitant le programme nucléaire de Téhéran et levant les sanctions américaines.

La source iranienne a démenti mercredi un article de l’agence de presse turque Anadolu qui citait des sources gouvernementales pakistanaises affirmant avoir accepté de prolonger ce délai de 60 jours.

"Il n’est pas question de prolongation car, du point de vue de l’Iran, aucun délai n’a commencé à courir et il n’y a donc rien à prolonger. Les États-Unis ont violé l’accord provisoire 48 heures après sa conclusion et s’en sont retirés quelques jours plus tard", a déclaré cette source à Reuters.

L’Iran et les États-Unis ont tous deux durci leur discours ces deux derniers jours.

Le plus haut responsable iranien de la sécurité, Mohsen Rezaei , a déclaré mardi que le détroit d’Ormuz resterait fermé à moins que les États-Unis n’acceptent les conditions posées par l’Iran pour mettre fin à la guerre .

Cette déclaration faisait suite à une nouvelle exigence formulée lundi par Trump, selon laquelle l’Iran devrait verser des indemnités aux familles des personnes tuées au cours de 50 ans de guerres, d’attaques et de manifestations.

Tout au long du conflit, Trump a alterné entre menaces d’escalade et affirmations selon lesquelles un accord de paix serait imminent.

S'adressant aux journalistes après une visite dans l'Ohio mardi, Trump a déclaré: "L'Iran se porte bien, vraiment très bien."

"Nous avons affaire à un pays qui a été le tyran du Moyen-Orient pendant 50 ans, voire 51 si l’on y réfléchit bien… et il n’est plus le tyran du Moyen-Orient."

ATTAQUES CONTRE LA NAVIGATION

Le détroit d’Ormuz, un passage étroit entre l’Iran et Oman qui marque l’entrée du golfe Persique, acheminait un cinquième des flux mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié avant la guerre.

Les contrats à terme de référence sur le Brent LCOc1 ont bondi depuis le début de la guerre en février, atteignant un pic à 126 dollars le baril, soit environ 75 % de plus que les niveaux d’avant-guerre, avec des échanges bousculés reflétant les inquiétudes quant aux perturbations de l’approvisionnement pétrolier du Golfe et aux signaux contradictoires concernant les pourparlers de paix.

Ces inquiétudes ont été aggravées par plusieurs attaques distinctes contre des navires mardi.

À l’extrémité sud de la mer Rouge, quatre membres d’équipage ont été tués mardi lors d’une attaque menée par les Houthis, soutenus par l’Iran, contre un petit cargo dans le détroit de Bab el-Mandeb. Il s’agit de la première attaque meurtrière perpétrée par ce groupe contre la navigation depuis le début de la guerre.

L’armée américaine a quant à elle déclaré qu’un hélicoptère MH-60 de la marine américaine avait tiré deux missiles Hellfire pour mettre hors d’état de fonctionner le système de direction d’un cargo battant pavillon panaméen .

Le navire a ignoré les avertissements répétés lui enjoignant de cesser de violer le blocus naval imposé aux ports iraniens, a précisé le Commandement central américain. Des sources maritimes ont indiqué à Reuters que le navire avait été touché au large du Pakistan alors qu’il faisait route vers le golfe d’Oman.

Mercredi, les contrats à terme sur le Brent ont progressé de 35 cents, soit 0,4 %, à 89,26 dollars le baril, s'orientant vers une sixième journée de hausse.