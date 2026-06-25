RÉSUMÉ 1-L'inflation mesurée par l'indice PCE aux États-Unis a augmenté de 4,1 % en mai, ce qui maintient la perspective d'une hausse des taux par la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) ()

* L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles progresse de 4,1 % en glissement annuel en mai

* L'inflation sous-jacente des dépenses de consommation personnelles progresse de 3,4 % en glissement annuel et de 0,3 % en glissement mensuel

* Les marchés financiers s'attendent à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt en septembre

* Les dépenses de consommation ont progressé à un rythme soutenu en mai; les dépenses des entreprises en équipements ont fortement rebondi

par Lucia Mutikani

L’inflation américaine a encore augmenté en mai, dépassant les 4,0 % pour la première fois en trois ans, le conflit au Moyen-Orient ayant fait grimper les prix de l’énergie, ce qui maintient la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale cette année. Mais avec la chute des cours du pétrole à leurs niveaux d’avant-guerre jeudi, après la signature d’un accord de paix préliminaire entre les États-Unis et l’Iran , l’inflation a probablement atteint son pic le mois dernier ou est sur le point de le faire. Si la baisse des cours du pétrole pourrait freiner l’inflation des biens, celle-ci pourrait être compensée par une hausse des prix des services. Les économistes s’attendent à ce que l’inflation globale reste élevée pendant un certain temps.

Les marchés financiers anticipent une hausse des taux de la banque centrale américaine en septembre.

“L’inflation des prix PCE reste trop élevée et incitera la Fed à maintenir ses taux inchangés tout en réfléchissant à une éventuelle hausse lors de ses prochaines réunions”, a déclaré Scott Anderson, économiste en chef pour les États-Unis chez BMO Capital Markets. “L’inflation des services a même dépassé celle des biens le mois dernier et ne sera pas facilement maîtrisée par la baisse des prix de l’énergie. La lutte entre les faucons et les colombes restera sans aucun doute intense.”

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles a bondi de 4,1 % sur les douze mois clos en mai, soit la plus forte hausse et le premier résultat supérieur à 4,0 % depuis avril 2023, a indiqué jeudi le Bureau d’analyse économique du ministère du Commerce. L’inflation PCE avait progressé de 3,8 % en avril, un chiffre non révisé.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de l’inflation PCE de 4,1 %. L’indice des prix PCE a progressé de 0,4 % sur le mois, après avoir enregistré une hausse du même ordre en avril. La guerre menée par les États-Unis contre l’Iran a fait grimper les cours du pétrole, entraînant une hausse des prix de l’essence, alors que Téhéran prenait le contrôle du détroit d’Ormuz. Jeudi, Washington a déclaré que les transports maritimes transitant par le détroit se rapprochaient des niveaux observés avant que les États-Unis et Israël ne lancent des frappes contre l’Iran le 28 février, ce qui a pesé sur les cours du pétrole.

Avant même le conflit, les consommateurs étaient déjà confrontés à une hausse des prix résultant des droits de douane généralisés imposés par Trump sur les importations. La hausse du coût de la vie constitue un handicap politique pour Trump et son Parti républicain, qui cherchent à conserver le contrôle du Congrès lors des élections de mi-mandat de novembre, dans un contexte de frustration croissante face à sa gestion de l’économie.

Trump a remporté l’élection présidentielle de 2024 en partie grâce à sa promesse de réduire l’inflation.

Hors composantes volatiles que sont l’alimentation et l’énergie, l’indice des prix PCE a progressé de 3,4 % en glissement annuel en mai, après une hausse de 3,3 % en avril. L’inflation dite “sous-jacente” du PCE a augmenté de 0,3 % en glissement mensuel, après une hausse de 0,3 % en avril.

La banque centrale américaine suit les mesures de l’inflation PCE pour atteindre son objectif de 2 %. La Fed a maintenu la semaine dernière son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans une fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais ses projections trimestrielles actualisées ont montré que les décideurs politiques s’attendaient à relever les coûts d’emprunt cette année, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant l’inflation. L’inflation PCE globale et l’inflation PCE “de base” étaient toutes deux inférieures à 2 % pour la dernière fois début 2021. Selon l’outil FedWatch du CME Group, les marchés financiers estimaient à environ 80 % la probabilité que la Fed relève ses taux lors de sa réunion des 15 et 16 septembre. Les actions américaines s’échangeaient en hausse. Le dollar s’est affaibli face à un panier de devises. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé.

LES CONSOMMATEURS ACCROISSENT LEURS DÉPENSES

Malgré la forte inflation du mois dernier, les consommateurs ont augmenté leurs dépenses, grâce à des remboursements d’impôts plus importants cette année ainsi qu’à la reprise boursière, qui ont atténué en partie la hausse des prix à la pompe. Les ménages puisent également dans leur épargne et épargnent moins.

Les dépenses de consommation, qui représentent plus des deux tiers de l’activité économique, ont bondi de 0,7 % en mai après avoir progressé de 0,4 % en avril. Bien qu’une partie de cette hausse des dépenses s’explique par la hausse des prix, la consommation semble en passe de s’accélérer ce trimestre après avoir failli marquer le pas au cours du trimestre janvier-mars.

Mais l’inflation dépassant la hausse des salaires, la période des déclarations d’impôts étant terminée et l’épargne s’amenuisant, les économistes s’attendent à ce que les ménages réduisent leurs dépenses au troisième trimestre.

Pour l’instant, les consommateurs s’associent aux entreprises pour stimuler l’économie. Un autre rapport du Bureau du recensement du ministère du Commerce a montré que les entreprises avaient accru leurs dépenses pour toute une gamme de biens en mai. Les commandes de biens d’équipement hors défense, à l’exclusion des aéronefs — un indicateur étroitement suivi des dépenses des entreprises —, ont augmenté de 1,6 % le mois dernier après avoir reculé de 0,7 % en avril.

Une partie de la hausse de ces biens d’équipement dits “de base” s’explique toutefois par la hausse des prix, notamment ceux des puces mémoire. Les entreprises intensifient leurs investissements dans l’intelligence artificielle, ce qui stimule la demande d’équipements de traitement de l’information et d’autres produits connexes. Cela contribue à atténuer l’impact du conflit au Moyen-Orient sur le secteur manufacturier.

Les commandes d’ordinateurs et de produits électroniques ont rebondi de 0,3 %, tandis que celles d’équipements électriques, d’appareils électroménagers et de composants ont progressé de 0,3 %. Les commandes de produits métalliques transformés, de métaux de base et de machines ont enregistré de fortes hausses. Les livraisons de biens d’équipement de base ont augmenté de 0,3 % en mai, après une hausse de 0,5 % en avril.

Les dépenses des entreprises en équipements ont enregistré une croissance à deux chiffres au premier trimestre. Les commandes de biens durables – des articles allant du grille-pain à l’avion, destinés à durer trois ans ou plus – ont chuté de 4,5 % en mai après avoir bondi de 8,5 % en avril, a indiqué le Bureau du recensement. Elles ont été tirées vers le bas par une chute de 51,8 % des commandes d’avions et de pièces détachées non destinés à la défense, une catégorie très volatile.

Boeing BA.N a indiqué sur son site web n’avoir reçu que 27 commandes d’avions en mai, contre 136 en avril.

Les estimations de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour le deuxième trimestre s’élèvent actuellement à un taux annualisé de 3,0 %. L’économie a progressé de 2,1 % au premier trimestre.