RÉSUMÉ 1-L'incertitude plane sur la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt, Warsh gardant ses cartes près de sa poitrine

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* La Fed doit publier son communiqué de politique monétaire à 14 h (heure de la côte Est) (18 h GMT)

* Warsh tiendra une conférence de presse pour commenter cette décision

* Les projections de juin indiquaient qu'un seul membre du comité de politique monétaire de la Fed prévoyait une baisse des taux d'ici fin 2026

* Les marchés anticipent une probabilité d'environ un tiers qu'une hausse d'un quart de point de pourcentage soit décidée

par Ann Saphir et Michael S. Derby

La Réserve fédérale devrait, selon toute vraisemblance, maintenir ses taux d’intérêt inchangés mercredi, même si un nombre croissant de ses responsables s’inquiètent ouvertement de l’inflation. L’issue reste toutefois exceptionnellement incertaine en raison de la politique de « non-orientation » adoptée par le président de la banque centrale américaine, Kevin Warsh. Au final, ses 18 collègues de la Fed s'étant trouvés à égalité lors de la dernière réunion sur l'opportunité de relever les taux cette année, il appartiendra à Warsh de faire pencher la balance dans le sens qu'il souhaite. Il n'est pas non plus certain qu'il s'en tienne à sa politique consistant à fournir peu d'explications et aucune indication prospective à l'issue de la décision de politique monétaire, ce qui risque de susciter des dissidences dans un sens comme dans l'autre. Le comité de politique monétaire de la Fed doit annoncer sa décision à 14 h EDT (18 h GMT). M. Warsh doit tenir une conférence de presse une demi-heure plus tard. M. Warsh, qui a pris la tête de la banque centrale en mai, a déclaré qu’il n’avait «aucune tolérance» pour une inflation qui dépasse l’objectif de 2 % de la Fed depuis plus de cinq ans et qui, jusqu’au mois dernier, s’accélérait alors que la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran faisait grimper les prix mondiaux des carburants et des denrées alimentaires, tandis que les investissements dans les centres de données et d’autres dépenses liées à l’intelligence artificielle stimulaient la demande. Dans le même temps, M. Warsh a obtenu le soutien de tous ses collègues lors de la réunion des 16 et 17 juin pour maintenir le taux d'intérêt de référence de la Fed dans une fourchette comprise entre 3,50 % et 3,75 %.

Les pressions sur les prix se sont toutefois atténuées depuis la dernière réunion des responsables de la Fed le mois dernier . L’inflation des prix à la consommation a ralenti à 3,5 % en glissement annuel en juin, contre 4,2 % en mai, et les cours du pétrole ont fortement chuté cette semaine, portés par le regain d’espoir d’un nouveau cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran.

« Nous pensons que la Fed ne relèvera probablement pas ses taux. Il serait étrange de le faire juste après la publication des chiffres d’inflation plus favorables de juin, étant donné que la voie vers une hausse en septembre, si nécessaire, est toute tracée », a déclaré Krishna Guha, vice-président d’Evercore ISI. « Mais nous ne pouvons pas considérer cette probabilité comme trop faible, compte tenu du refus de Warsh de dévoiler sa stratégie. … Nous ne voyons pas de pression générale sur le comité pour qu’il relève les taux dès maintenant. Mais les voix nécessaires sont là si Warsh souhaite le faire. » À l’approche de la réunion de deux jours prévue cette semaine, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, et celle de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, ont toutes deux exprimé leur soutien à une hausse des taux afin de ramener l’inflation sur la voie de l’objectif de 2 %. Les économistes s’attendent à ce qu’au moins l’une d’entre elles exprime son désaccord si la majorité des décideurs politiques décidait de laisser les taux inchangés. Les marchés financiers tablent sur une probabilité d’environ un tiers qu’une hausse des taux d’un quart de point de pourcentage soit décidée. Quelques économistes estiment que Warsh aurait tout intérêt à créer cette surprise lors de la réunion de cette semaine. « Mieux vaut agir un peu maintenant plutôt que beaucoup plus tard », a écrit Neil Dutta, responsable économique chez Renaissance Macro Research, dans une note. Sous la direction de Jérôme Powell, prédécesseur de Warsh, la Fed avait abaissé ses taux à trois reprises en 2025 pour contrer ce que la plupart des décideurs considéraient comme un affaiblissement du marché du travail, qui s’est depuis stabilisé. L’inflation, qui semblait se modérer l’année dernière, a inversé la tendance en 2026, malgré l’amélioration des chiffres enregistrés en juin.

« Si l’année dernière consistait à se prémunir, cette année consiste à renoncer à une partie de cette protection », a déclaré M. Dutta.

AUCUNE BAISSE DES TAUX À L'HORIZON

Une hausse des taux ne serait probablement pas bien accueillie à la Maison Blanche.

Le président Donald Trump a vivement critiqué la Fed dirigée par Powell pour ne pas avoir procédé aux baisses de taux importantes qu’il jugeait nécessaires pour relancer l’économie, et il a personnellement choisi Warsh dans l’espoir que cela ouvrirait la voie à une politique monétaire plus accommodante. Jusqu’à présent, Trump a reproché aux autres membres du Conseil des gouverneurs de la Fed d’avoir lié les mains de Warsh en matière de taux.

« Nous devrions avoir le taux d’intérêt le plus bas au monde », a déclaré M. Trump aux journalistes à bord d’Air Force One lundi. « Kevin est fantastique, mais il doit composer avec un conseil d’administration, et ses membres sont très politisés. » La possibilité d’une baisse des taux n’a pratiquement reçu aucun soutien de la part des responsables de la Fed. Leurs dernières projections, publiées à l’issue de la réunion du mois dernier, montraient qu’un seul d’entre eux anticipait une baisse des taux d’ici la fin de l’année. À l’autre extrémité du spectre, et illustrant bien l’incertitude qui entoure l’issue de la réunion de cette semaine, un analyste a même envisagé la possibilité d’une hausse exceptionnelle d’un demi-point de pourcentage. «À notre avis, toute hausse (, en particulier de 50 points de base), serait davantage motivée par des considérationsde posture et de crédibilité », a écrit Derek Tang, analyste au sein du cabinet de prévisions LH Meyer, dans une note, tout en faisant valoir qu’une forte hausse des taux dissiperait tout doute quant à la possibilité que Warsh cède à la pression présidentielle et marquerait le « changement de régime » que le nouveau président de la Fed a promis d’apporter à la banque centrale.

Lors de sa conférence de presse du 17 juin à l’issue de la réunion, M. Warsh a déclaré qu’il considérait les marchés financiers comme l’une des sources d’information les plus importantes pour les responsables de la banque centrale. L’une des raisons pour lesquelles il ne souhaite pas dévoiler aux marchés sa vision de la trajectoire appropriée des taux d’intérêt, a-t-il expliqué, est de contraindre les investisseurs à réagir aux données économiques plutôt qu’aux déclarations des décideurs politiques.

« En l’absence d’indications claires sur la fonction de réaction sous la direction du nouveau président, les marchés comblent ce vide en spéculant sur la possibilité que M. Warsh envisage une hausse surprise des taux afin de renforcer la crédibilité de la lutte contre l’inflation », ont écrit les économistes de Barclays dans une note. « Le risque est que ces spéculations elles-mêmes commencent à influencer la politique monétaire. »