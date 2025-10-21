Résultats trimestriels meilleurs qu'attendu pour Halliburton, le titre grimpe en pré-ouverture
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 13:35
Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté ressort à 496 millions USD (dépassant le consensus qui tablait plutôt sur 430 MUSD environ), soit un BPA ajusté de 0,58 USD, en baisse de 21% par rapport aux 0,73 USD du T3 2024.
Le chiffre d'affaires trimestriel recule quant à lui de 2% sur un an, à 5,6 milliards USD mais reste supérieur au consensus. Le résultat opérationnel publié s'établit à 356 millions USD, en baisse de 59% sur un an. En données ajustées, le résultat opérationnel atteint 748 millions USD, contre 987 millions USD un an plus tôt, soit un recul de 24%.
Le free cash flow s'établit quant à lui à 276 millions USD, en baisse de 47%.
Dans le détail, le segment Completion & Production affiche un CA de 3,22 milliards USD (-2%) pour un résultat opérationnel de 514 millions USD (-23%) tandis que la division Drilling & Evaluation enregistre un CA de 2,38 milliards USD (-1%) et un résultat opérationnel de 348 millions USD (-14%).
Sur le plan géographique, l'activité est en retrait en Amérique du Nord (2,36 milliards USD, -1%), Amérique latine (996 millions USD, -5%), Moyen-Orient/Asie (1,41 milliard USD, -8%) mais progresse dans la zone Europe/Afrique/CIS (828 millions USD, +15%).
'Nous avons atteint une marge opérationnelle ajustée de 13% et pris des mesures qui généreront 100 millions USD d'économies trimestrielles', assure Jeff Miller, le directeur général. 'Notre stratégie axée sur la discipline capitalistique, le retour aux actionnaires et l'investissement dans des technologies différenciantes porte ses fruits.'
Au troisième trimestre, Halliburton indique avoir racheté pour environ 250 millions USD d'actions et versé un dividende de 0,17 USD par action. Aucune mise à jour de la guidance n'a été fournie dans le communiqué.
En pré-ouverture à New York, le titre grimpe de près de 3,5% à la suite de cette publication.
Valeurs associées
|22,610 USD
|NYSE
|+1,53%
A lire aussi
-
Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite
-
Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite
-
(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer