Résultats trimestriels : aux Etats-Unis, le match des extrêmes n'est pas prêt de se retourner !

Pas moins de 170 entreprises américaines ont publié leurs trimestriels le 27 janvier : c'était la journée la plus dense du calendrier de la "saison 4 du feuilleton 2020" et surtout, celle où la capitalisation combinée des « Big Names » (plus quelques stars des semiconducteurs) du S&P500 inscrits à l'agenda dépassait les 6.000Mds$ (2 fois le PIB de la France).

Nous allons examiner les 2 extrêmes : les champions de la « stay at home economy » (Apple/Microsoft) et les champions des pertes trimestrielles (les compagnies aériennes).

Apple a dévoilé un bénéfice trimestriel "sidérant" de 29Mds$, le plus colossal jamais réalisé par une entreprise dans l'histoire du capitalisme (c'est l'équivalent de la totalité des bénéfices des valeurs du CAC40), avec 111,4Mds$ de chiffre d'affaires trimestriel (+21% par rapport à fin 2019) alimenté par une forte demande le nouvel iPhone-12 5G.

Les ventes de smartphones ont totalisé 65,6Mds$ de revenus et ont dépassé de 10% les attentes de Wall Street (grâce à la vigueur de la demande chinoise car le déploiement de la 5G est très avancé dans l'Empire du Milieu), le nombre d'i-Phone vendu depuis 10 ans vient de passer la barre du milliard d'exemplaires et le nombre d'abonnés à des services payants vient de franchir le cap des 620 millions.

Mais le franchissement de la barre symbolique des 100 milliards de dollars de CA résulte également la forte hausse de la demande d'i-Pads (8,44Mds$) et autres Mac Books (8,86Mds$) avec l'explosion du télétravail.

Et plus étonnant encore, les ventes de vêtements, articles de maison et accessoires (AirPods Max et le HomePod-mini notamment) totalisent près de 13Mds$ (12,97Mds$, 10% au-dessus du consensus) : Apple ressemble de plus en plus à une firme de luxe qui décline sa marque à travers des produits dérivés.

Pour l'actionnaire, le bénéfice par action ressort à 1,68 $, bien au-dessus du consensus de 1,42 $, soit une hausse de +35% sur un an.

Si Apple s'impose donc comme l'insurpassable champion des profits, son dauphin est Microsoft.

Son bénéfice a bondi de 33% soit 15,5Mds$, là aussi, c'est un record absolu (2,03$/action, soit +34%) tandis que le chiffre d'affaires a atteint 43,1Mds$ d'octobre à décembre 2020 (consensus médian: 40Mds$), soit son meilleur résultat trimestriel depuis sa création en 1975.

Tout comme lors des 2 trimestres précédents, Microsoft ressort comme le second plus grand bénéficiaire -derrière Apple- des mesures de confinement et de l'explosion du télétravail, synonyme d'une demande record de logiciels (15,1Mds$ de ventes de licences), de services "Cloud" via la plateforme Azure (14,6Mds$ de chiffre d'affaire, +40% sur 1 an) et de consoles de jeu vidéo Xbox (+86% par rapport à fin 2019).

Le titre en a profité pour inscrire un nouveau record absolu à plus de 242$, ce qui propulse sa capitalisation au-delà des 1.800Mds$, confortant sa 3ème place au classement mondial, derrière un Apple, intouchable à 2.400Mds$, puis Saudi Aramco avec 2.040Mds$ et avec une avance de près de 180Mds$ sur Amazon.

Et pour bien mesurer le grand écart entre bénéficiaires et victimes de la crise, Apple a engrangé en un seul trimestre autant de gains (29Mds$) que de pertes cumulées pour les 3 principales compagnies aériennes américaines... sur une année entière.

Delta a enregistré une perte nette massive de 12,4Mds$ sur l'année 2020 (dont -0,755Mds$ de dollars au quatrième trimestre)

American Airlines affiche -8,9Mds$ sur 2020 dont -2,2Mds$ au quatrième trimestre

United Airlines affiche -7Mds$, dont -1,2Mds$ fin 2020

Soit un total combiné de -28,3Mds$ et qui passe allègrement la barre des 30Mds$ avec Alaska Airlines et Jet Blue (-1,3Mds$ respectivement sur l'année 2020).

Et l'élément le plus vertigineux, c'est l'effondrement moyen de -65% du chiffre d'affaire sur 1 an, et des ventes de billet en baisse de -75 à -78% par rapport à fin 2019... et pas de signe de redressement de l'activité à court terme avec le retard pris par les vaccinations en Europe et de nouvelles mesures d'exclusion des vols en provenance de certains pays... qui s'allonge aux Etats Unis, en Chine, Vietnam, Allemagne, etc.