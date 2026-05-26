Résultats supérieurs aux attentes pour Elbit Systems, le titre s'envole

Le groupe israélien de défense a enregistré une forte croissance de ses résultats au premier trimestre 2026, soutenue par l'augmentation de la demande en Israël et en Europe. Un contrat de 1,4 MdEUR a aussi été annoncé avec un client européen. Conséquence : le titre gagne plus de 10% à la Bourse de Tel Aviv.

Elbit Systems a publié un résultat net part du groupe publié de 160,8 MUSD au titre du 1er trimestre de son exercice comptable 2026, en hausse de 50% sur un an et surpassant le consensus qui ciblait 140 MUSD. Le bénéfice net par action dilué publié s'est établi à 3,34 USD (consensus : 3,35 USD) contre 2,35 USD un an plus tôt

En données ajustées, le résultat net a progressé de 59% à 186,4 MUSD et avec un BPA de 3,87 USD contre 2,57 USD un an plus tôt.

De son côté, le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 15% à 2,19 MdsUSD, soit 2% au-delà du consensus. La croissance est notamment soutenue par les activités terrestres, dont les revenus ont bondi de 27%, principalement grâce aux ventes de munitions en Israël et en Europe. Les activités C4I (Command, Control, Communications, Computers and Intelligence) et cyber ainsi qu'ISTAR et guerre électronique ont chacune progressé de 17%, tandis que l'aéronautique a affiché une hausse plus limitée de 2%.

Carnet de commandes record

Dans ce contexte, le résultat opérationnel publié a atteint 205,1 MUSD, en hausse de 37% et près de 5% au dessus des attentes.

Le carnet de commandes atteint finalement un niveau record de 30,2 MdsUSD à fin mars 2026, avec environ 71% des commandes provenant de clients hors d'Israël. Près de la moitié du backlog doit être exécutée d'ici fin 2027.

"Nous avons commencé 2026 avec un trimestre solide sur l'ensemble des principaux indicateurs, incluant une croissance à deux chiffres des revenus et de la rentabilité", a déclaré le dirigeant, Bezhalel Machlis. "Avec une demande largement supérieure aux niveaux historiques, nous continuons à nous concentrer sur l'exécution des commandes tout en augmentant nos capacités de production."

Le groupe a également annoncé plusieurs contrats significatifs depuis le début du trimestre, dont un contrat de 1,4 MdUSD signé avec un client européen pour des programmes de modernisation militaire, ainsi qu'un contrat de 750 MUSD avec la Grèce pour des systèmes d'artillerie PULS.

Elbit Systems ne fournit pas de guidance chiffrée annuelle dans ce communiqué, mais indique poursuivre ses investissements dans les capacités industrielles, l'automatisation et la R&D afin de soutenir la croissance de long terme dans un contexte de forte demande mondiale pour les équipements de défense.

Jefferies confirme son conseil

Réagissant à cette publication, Jefferies confirme sa note "conserver" sur le titre Elbit Systems, avec un objectif de cours inchangé de 1 035 USD, jugeant que la valorisation du titre reste exigeante malgré des résultats trimestriels solides.

Le broker estime que l'action se traite avec une prime élevée par rapport au marché et à ses niveaux historiques, ce qui limite selon lui le potentiel de revalorisation du titre.

La note met néanmoins en avant une dynamique opérationnelle robuste, soutenue par la demande en Israël et en Europe, ainsi qu'un carnet de commandes record de 30,2 MdsUSD.

Selon Jefferies, les activités de défense terrestre, de guerre électronique et de cybersécurité devraient néanmoins continuer à soutenir la croissance et les marges du groupe.